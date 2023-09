Modena domani contro il Pisa per non interrompere il cammino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Anche sulla panchina del Pisa, come su quella del Modena, c’è un allenatore quasi al debutto nel calcio professionistico, Alberto Aquilani, classe 1984, con una interessante carriera da calciatore (Roma, Liverpool, Juventus, Milan, Fiorentina tra le altre): Aquilani è reduce da una buona esperienza sulla panchina della Primavera della Fiorentina, con la quale ha vinto tre Coppe Italia e due Supercoppa di categoria.Il Pisa ha giocato solo due partite, come il Modena, con una vittoria a Genova contro la Sampdoria e una sconfitta nel turno scorso contro la capolista Parma.I toscani hanno giocato al Braglia 28 volte e i precedenti contano 14 vittorie del Modena, 8 pareggi e 6 vittorie del Pisa, l’ultima il 10.12.2000 in serie C; l’ultimo precedente risale al marzo di quest’anno con la vittoria del Modena per 1 a 0 con rete di Strizzolo.Il Modena cerca conferme dopo le due belle vittorie all’esordio, il Pisa invece cerca punti per riprendere il cammino e provare ad assestarsi in classifica; due squadre che proveranno a giocare la partita in fondo a viso aperto per cercare di accaparrarsi l’intera posta in palio; il Pisa è una squadra scorbutica e servirà che il Modena sappia mettere in campo al meglio quanto visto nelle prime due partite: corsa, determinazione, applicazione e voglia di comandare la partita.I gialli arrivano al completo (assente solo Bozhanaj) e con il neo acquisto Riccio giovane difensore classe 2002 proveniente dalla Juventus Next Gen, che ha già assaggiato la prima squadra; probabile che domani sia a disposizione di mister Bianco almeno per la panchina.

Il Modena è rientrato da Cosenza alle prime luci dell’alba di mercoledì 30 e non c’è stato tanto tempo per riposare, perché il mister aveva fissato una seduta di allenamento sempre nella tarda mattinata di mercoledì; quella di oggi è la terza partita in otto giorni e occorrerà dare fondo a tutte le energie per sfoderare un’altra grande prestazione.



Domani, nell’undici di partenza, probabili alcune rotazioni; davanti a Gagno, linea a quattro Oukhadda, Zaro, Pergreffi e uno tra Cotali e Guiebre (che appare favorito); in mezzo, sicuri Gerli e Palumbo, mentre per la terza maglia la scelta sarà tra Magnino e Duca; davanti invece non è escluso l’impiego di Giovannini sulla trequarti, in luogo di Tremolada, a sostegno delle due punte: sicuro Manconi, mentre Strizzolo non appare al meglio, probabile un turno di riposo; in questo caso la scelta sarà tra uno tra Bonfanti, Falcinelli e il match-winner di Cosenza Abiuso.



Arbitra Baroni di Firenze; con l’arbitro toscano il Modena ha un solo precedente, la sconfitta nella trasferta di Cagliari un anno fa esatto, il 2 settembre 2022; con Baroni il Pisa ha invece 4 precedenti, con una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

Calcio di inizio alle 18.30 in uno stadio Braglia che si preannuncia gremito come nelle migliori occasioni.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc