Modena, domani in campo in cerca di riscatto

Prima che la discesa diventi irreversibile, occorre una sterzata immediata perché la squadra ha intrapreso una pericolosa china discendente. La gara di oggi rappresenta un appuntamento da non fallire assolutamente, per invertire la rotta e recuperare il feeling con i tifosi che sembra sul punto di svanire. Il Modena ha nel suo dna le forze per risalire, e oggi è il momento di dare fondo a tutte le risorse per uscire dal Tombolato a testa alta.



Sono solo dodici i precedenti del Modena al Tombolato, divisi tra serie C e serie B, e tra le due squadre regna assoluto equilibrio, con quattro vittorie ciascuno per Cittadella e Modena e quattro pareggi, di cui tre per 1 a 1. L’ultima gara a Cittadella risale allo scorso campionato, 5 novembre 2022, 0-0, nel finale però Gagno parò un rigore.



Il Modena non vince in veneto da dieci anni: era l’8 febbraio 2014, campionato di serie B, finì 1 a 0 per i gialli con rete di Mazzarani.



Il Cittadella ha giocato in casa fino ad ora 15 volte, conquistando 23 punti, frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, condite da 22 reti segnate e 19 subite; i numeri dicono dunque di un avversario che in casa se la gioca a viso aperto, senza tatticismi o altro; una partita ampiamente alla portata del miglior Modena.



Per la gara di oggi, Bianco dovrebbe confermare il 3-5-2, con tutta la rosa a disposizione ad eccezione delle solite assenze di Gargiulo e Guarino. Il probabile undici dovrebbe prevedere in porta Seculin, davanti a lui difesa a tre con Riccio, o Ponsi, Zaro e Cauz; a centrocampo, se Ponsi in campo nei tre dietro, allora Oukhadda, o Santoro, a destra, mentre sicuri sono Gerli, Palumbo e Corrado; per l’altra maglia a centrocampo, ballottaggio Battistella e Santoro con il primo favorito. Davanti spazio alla copia Abiuso e Gliozzi. A meno che Bianco vada verso un cambio di modulo con la difesa a quattro e il ritorno del trequartista; come sempre il mister sceglierà negli istanti che precedono il calcio di inizio, sulla base del lavoro settimanale.



Arbitra Monaldi di Macerata, promosso quest’anno dalla CAN C a quella di B; con l’arbitro marchigiano il Modena ha una vittoria nell’unico precedente fin qui disputato; 2 invece i precedenti del Cittadella, con un pareggio e una sconfitta.



Calcio di inizio alle ore 16.15 al Tombolato di Cittadella, davanti alla solita nutrita rappresentanza di tifosi canarini che come sempre non faranno mai mancare il loro apporto per spingere i gialli verso un risultato positivo.

Corrado Roscelli