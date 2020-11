Modena d'orgoglio: 0-1 all'Imolese

Al termine di 5 minuti di recupero si chiude con la vittoria del Modena sull'Imolese la gara a porte chiuse valida per la nona giornata del campionato di serie C



IMOLESE (3-5-2): Siano; Pilati (33′ st Sall), Rinaldi; Carini; Rondanini, Lombardi (16′ st Morachioli) , Torrasi, Provenzano (33′ st D’Alena), Tonetto; Stanco, Polidori. In panchina: 29 Nannetti, 6 Angeli, 19 Boccardi, 28 Della Giovanna, 3 Ingrosso, 18 Masala, 4 D’Alena, 7 Sall, 10 Ventola, 14 Mele, 17 Morachioli, 27 Alboni. All.: Roberto Cevoli

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Bearzotti, Ingegneri, Zaro, Varutti; Prezioso, Gerli, Castiglia; Tulissi; Monachello (23′ st Muroni), Scappini. In panchina: 1 Narciso, 3 Mignanelli, 4 Pergreffi, 13 Laurenti, 14 Stefanelli, 15 Milesi, 18 Mattioli, 20 Davi, 26 Abiuso, 11 Spagnoli. All.: Michele Mignani

ARBITRO: Stefano Milone di Taurianova.

RETE: 3′ st Scappini (rig.).

AMMONITO: Scappini, Lombardi, Pilati, Carini, Prezioso, Gagno.