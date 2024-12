Modena e Reggio, una rivoluzione sulle panchine dei dilettanti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

andare avanti con Maurizio Napolitano , promosso dagli allievi, sono saltate altre due panchine nel Modenese. Lo United Carpi (Promozione girone B) ha ufficializzato sabato Marc Bonissone al posto di Nicolò Gilioli, ma anche la Villa d'Oro (Seconda girone F) ha cambiato mister: al posto di Giorgio Mulazzi, dimissionario, pare, è subentrato il giovane allenatore in Seconda Francesco Riso ().Il Borgo San Donnino (Eccellenza girone A) ha esonerato Francesco Turrini, ex allenatore nelle giovanili di Piacenza, Parma, Sassuolo e Fiorenzuola.

Il mister di Foligno, classe 1965, ha già svuotato l’armadietto e lasciato i borghigiani, alla cui guida era arrivato esattamente un mese fa: dal 25 novembre a Santo Stefano, una storia breve e fugace durata lo spazio di 4 partite, abbastanza per il presidente Luca Magni per optare per l’esonero. Subito una vittoria (ad Agazzano) e poi 3 sconfitte di fila (contro Brescello, Fabbrico e Gotico), con un bottino di 3 gol fatti e 5 subiti, l’era Turrini al Borgo è già finita. Il testimone è stato riconsegnato a Niccolò Galli, che torna sulla panchina che aveva occupato per i primi 13 turni di Eccellenza.

L'Atletico Progetto Montagna (Prima C) volta pagina e affida la panchina ad Antonio Grasso, ex mister di Atletico Bibbiano Canossa, Lesignano e Ghiare.

In casa Casalgrandese (Seconda E) si è dimesso mister Umberto Salvati. Al suo posto arriva il debuttante Davide Montanari.

Matteo Pierotti