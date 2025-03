Modena, Emmanuel Wafula trionfa nella Mezza Maratona d'Italia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si è conclusa la prima edizione della Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari” che ha accolto 10.000 runner complessivi. Trionfo sui 21,097 km del keniano Emmanuel Wafula nella gara maschile, con il tempo di 59’20”, che ha preceduto il connazionale Cosmas Boi arrivato al traguardo in 1h00’07”. I due hanno animato fin da subito la competizione allungando sulla concorrenza, con Wafula che per due volte ha cercato il cambio di passo e al secondo tentativo, in vista dei chilometri finali, è riuscito nel suo intento. A completare il podio un altro keniano, Simon Ekidor, in 1h01’23”, mentre al quarto posto il primo italiano vale a dire il rappresentante dell’Esercito Ahmed Ouhda in 1h01’48”. Nella gara femminile successo per Gladys Cherop, con il crono di 1h08’23”, davanti a Ludwina Chepngetich che ha chiuso in 1h09’16”.

Le due hanno fatto coppia per tutta la prima parte di gara prima del decisivo cambio di passo della vincitrice che ha inflitto un netto distacco a tutte le avversarie. Il podio va a completarsi, infine, con la prima azzurra ovvero la rappresentante della Free-Zone Sara Bottarelli che ha concluso la propria fatica in 1h12’15”. Da segnalare, infine, anche la performance nella prova paralimpica della campionessa maranellese d’adozione Rita Cuccuru che ha siglato il proprio record personale tagliando il traguardo in 53’28”.Lo sviluppo della giornata ha visto dalle ore 09:15 la partenza degli atleti Fispes, a seguire le nove onde dedicate agli altri atleti della Mezza Maratona.

Partenza scenografica in prossimità del Museo Ferrari di Maranello, poi la lunga scia dei runner ha attraversato l’iconica Pista di Fiorano e lo storico Stabilimento Ferrari, per la prima volta aperti al pubblico grazie a Ferrari in qualità di Hosting Partner dell’iniziativa. La gara è proseguita poi tra le bellezze del Comune di Formigine con il Castello medievale fino ad arrivare a Modena per i chilometri conclusivi della Mezza Maratona d’Italia.CLASSIFICA MASCHILE1) Emmanuel Wafula – Kenya – 59’20”2) Cosmas Boi – Kenya – 1h00’07”3) Simon Dudi Ekidor – Kenya (Atl. Potenza Picena) – 1h01’23”4) Ahmed Ouhda – Italia (C.S. Esercito) – 1h01’48”5) Jean Marrie Vianney Niyomukiza – Burundi (Atl. Libertas Unicusano Livorno) – 1h02’29”6) Alex Ngeiywo – Kenya – 1h03’40”7) Nicolò Bedini – Italia (Gp Parco Alpi Apuane) – 1h04’17”8) Yassin Bouih – Italia (G.A. Fiamme Gialle) – 1h05’11”9) Isacco Costa – Italia (La Recastello Radici Group) – 1h05’38”10) Robert Kosgei – Kenya – 1h06’09”CLASSIFICA FEMMINILE1) Gladys Cherop – Kenya – 1h08’23”2) Ludwina Chepngetich – Kenya – 1h09’16”3) Sara Botarelli – Italia (Free-Zone) – 1h12’15”4) Alice Gaggi – Italia (La Recastello Radici Group) – 1h13’45”5) Aurora Bado – Italia (C.S. Carabinieri Sez. Atletica) – 1h14’01”6) Melissa Fracassini – Italia (Atl. Arcs Cus Perugia) – 1h15’33”7) Enrica Bottoni – Italia (Calcestruzzi Corradini Excelsior) – 1h16’32”8) Federica Cicognani – Italia (Atl. Imola Sacmi Avis) – 1h20’53”9) Elisa Viora – Italia (Torino Road Runners Asd) – 1h20’58”10) Shaline Lagat – Kenya – 1h22’22”