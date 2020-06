Modena F.C, Matteassi parte cauto: 'Daremo fastidio alle grandi'

Una video conferenza stampa con il nuovo Direttore Sportivo Marco Matteassi dedicata alla prima presentazione stampa dopo l'ufficializzazione dell'ingaggio della scorsa settimana, con un contratto di due anni, che si apre con una dichiarazione del Direttore Generale Cesati che annuncia il rifiuto di Armando Perna alla proposta di allenare il Modena.Da qui, parola subito a Matteassi. A lui, Direttore con una carriera da centrocampista esterno con le maglie di Albinoleffe, Brescello, Verona, La Spezia, Novara, Pro Vercelli, Pro Piacenza, Piacenza, Fidenza e Rimini (qui era allenato dall’attuale responsabile del settore giovanile gialloblù Mauro Melotti), e con una esperienza da direttore sportivo di tre anni, a Piacenza, la responsabilità di costruire di fatto una strada che deve avere l'ambizione di arrivare in alto.'L'obiettivo non è quello di vincere il campionato, ma di arrivare tra le prime, per dare fastidio alle grandi. Capisco l'entusiasmo ma non voglio generare illusioni - afferma Matteassi con parole che poco dopo verranno confermate dal DG Cesati - perché con le illusioni si rischia di farsi male'Il mercato è difficile. L'imperativo categorico è alzare il livello generale. Per arrivare in alto bisogna puntare su giocatori di livello e di esperienza 'che abbiano ancora fame' ed un 'buon amalgama con i più giovani'. 'L'importante è creare lo spogliatoio, un gruppo che superi le individualità e punti ad un unico obiettivo'.'Ma c'è tempo' - sottolinea Cesati. 'Del resto il Modena ha rinunciato ai play-off, affermando di volere concentrare tutte le energie sulla prossima stagione, che ancora non si sa quando inizierà. E questo incide anche sulla decisione del ritiro. Anche per la località che non potrebbe essere più Fanano. 'Se si inizierà ad ottobre, potremmo anche cambiare località - afferma Cesati - ma fino a quando non conosceremo l'inizio del campionato non siamo nelle condizioni di decidere'Gi.Ga.