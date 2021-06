Modena FC: Sghedoni passa a Rivetti, ma la Kerakoll rimane top-sponsor

'Abbiamo voglia di costruire un progetto di lungo periodo. Se non fosse per Romano Sghedoni non sarei qui. Con Romano Sghedoni ci siamo trovati subito. Non c'è mai stata una vera e propria trattativa. Io e la mia famiglia non vogliamo fare soldi con il Modena ma dare una organizzazione forte. Per me è più importante costruire un progetto ancora prima dei risultati sportivi anche se questi ultimi sono importanti e vogliamo ottenerli presto. Nei prossimi giorni scioglieremo riserve anche per il piano tecnico'.Una totale condivisione di passioni e di intenti all'insegna della continuità nella gestione del Modena Calcio quella espressa a due voci da Romano Sghedoni, patron Kerakoll e fino a qualche giorno fa Presidente del Modena e il nuovo Presidente Carlo Rivetti imprenditore nel campo del tessile ex titolare del marchio Stone Island. Conferenza stampa allo stadio Braglia per il passaggio di testimone.'Prima di passare il testimone anche per raggiunti limiti d'età ho voluto assicurarmi con i miei collaboratori che il Modena passasse nelle mani migliori di cui fidarsi. Sono contento che la famiglia Rivetti abbia accettato la sfida. Sono loro più di altri che meritano di portare avanti il testimone e il valore di quei valori di questa società'Una continuità ideale e di fatto quella tra l'ex presidente Sghedoni è il Modena Calcio visto che era quella rimarrà nel sponsor della squadra al posto di Giacobazzi mentre, come ha confermato Rivetti, Sghedoni rimarrà presidente onorario della società.