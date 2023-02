Il Modena Calcio Femminile non si ferma: 3-0 al Celtic Boys

CELTIC BHOYS: Mosca, Mori, Rubaltelli, Fantuzzi (5′ st Dervishaj), Venturi, Pagliaro (35’st′ Giunta), Cagossi (25’st Reggiani), Prandi, Sacchi, Cavandoli (32’st De Lucia), Colacino. All.: Florimo. Vulcano, Pugnaghi, Vioni, Di Palma

MODENA FEMMINILE: Ierardi, La Torre, Biagioni, Gandolfi (43’st Morè), Bellamico, Dotto, Pascarella (33’st Sola), Chierici (45’st Ferraro), Paini, Boni (32’st Coppelli), Monzani Vecchi. All.: Montanini. A disp.: Forti, El Boukh, Milizia.-



Arbitro: Amoroso di Reggio Emilia

Marcatrici: 6’pt Boni, 12’st Paini, 37’st Bellamico



Continua il cammino positivo del Modena Femminile nella poule promozione per salire in serie C, le ragazze di Massimo Montanini hanno piegato 3-0 il Celitc Bhoys ultimo in classifica; le reti gialloblù portano la firma di Boni, Paini e Bellamico. Tre punti che valgono il secondo posto alle spalle della capolista Fossolo.

Domenica prossima le gialloblù giocheranno in casa (calcio d’inizio ore 14.30) con l’Accademia Spal.

Gli altri risultati della poule promozione: Besurica-United Romagna Women 3-1, Besurica—Accademia Spal 2-4, Imolese-Fossolo 0-2. La classifica: Fossolo 12; Modena FC 10; Accademia Spal 9; Besurica 6; Imolese 5; Felino 3; United Romagna Women 1; Celtic Bhoys 0.