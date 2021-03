Modena fermato in casa dal Mantova

Peccato. Al Braglia, oggi, i punti potevano essere 3, invece i gialloblù avanzano solo di 1 nella classifica del girone B di serie C, al termine della 30esima su 38 giornate di campionato. La rete di Tulissi, oggi davvero in grande forma e visione di gioco, arrivata al 16' del primo tempo viene annullata da quella di Guccione nella ripresa. Occasione persa per i gialloblù, a 54 punti, al quarto posto diviso con Perugia che al momento però conta due partite in meno, e a due distanza dal SudTirol e a sette dal Padova, sempre più solitaria in vetta.Foto: Fiocchi da Modena FC