Modena, finale Europei: prefetto fa transennare fontana del Graziosi

Niente tuffi in caso di vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra nella fontana del Graziosi a Modena. La Prefettura, infatti, ha deciso questa mattina di transennare la fontana in largo Garibaldi. E' una delle decisioni prese a conclusione della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dalla prefetta Alessandra Camporota. Tra queste anche l'aver individuato alcune zone della città a maggior rischio di assembramento. Domenica 11 luglio, però, sara' una giornata di grande attenzione sotto il profilo della sicurezza nel Modenese, non solo per il rischio assembramenti per la finale degli Europei di calcio. In mattinata, in occasione del 77esimo anniversario della strage di Fossoli, sono attesi a Carpi la presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, e il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.