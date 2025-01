Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo due minuti di recupero, il Modena chiude sull'1-0 il primo tempo grazie al gol di Palumbo, al 42'.Nel primo quarto d'ora non ci sono di fatto tiri in porta ma il Frosinone controlla il campo. Già da subito abbondano le proteste sull'arbitro accusato di nn vedere e non punire falli ai danni del Modena.Primo brivido per i gialloblù al 20'. Cross in area, praticamente pallonetto che Gagno blocca in salto senza problemi.Il Modena cambia registro e ribalta gli equilibri. Al 27' entrata con piede a Martello su Magnino. Espulso Oriono nell'immediato. C'è la verifica del Var. Fallo durissimo e colpevole confermato. Il Frosinone rimane in 10, ma il Modena non è approfitta. Sbagli in area avversaria. Magnino e Palumbo non si intendono per due volte e sprecano. Rischio per una mischia in area che Gagno sventa.A 5 minuti del fischio della fine del primo tempo, Paumbo su gira in area intercettando un rasoterra dalla destra. Siamo al limite dell'area e il suo tiro insacca la rete avversaria.

Articolo in aggiornamento