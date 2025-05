Modena, il Cittadella nomina Marchesini amministratore delegato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





‘La società Cittadella Vis Modena è lieta di annunciare la nomina di Michele Marchesini come nuovo amministratore delegato dell’area sport. Figura di grande esperienza e competenza, Marchesini assumerà da subito l’incarico con l’obiettivo di raforzare il progetto sportivo della società e contribuire alla crescita del club, dalla sua filiera fino alla Serie D’. Ad annunciarlo in una nota è la stessa società del patron Galassini. ‘Marchesini porterà al Cittadella Vis Modena una profonda conoscenza del settore, parte fondamentale per il consolidamento della squadra e della sua identità sportiva.

La società augura all’amministratore delegato buon lavoro e i migliori successi in questa nuova avventura’.