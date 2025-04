Modena, è il giorno del derby col Sassuolo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





In un Braglia che si annuncia gremitissimo (Montagnani sold out da giorni, e con il record di presenze stagionali) il Modena in cerca di punti, continuità e risultati ospita gli amici di Sassuolo, che proveranno a risollevarsi dopo la sonora sconfitta di Palermo. E’ il primo incontro ravvicinato tra le due squadre, dopo il tormentone del mercato di gennaio legato a Palumbo, che ha saputo rispondere sul campo fugando ogni dubbio.

Il Sassuolo ha giocato a Modena fino ad ora 6 volte, di cui 5 in serie B e 1 in Coppa Italia; nei 6 precedenti ci sono 3 vittorie del Modena, 2 pareggi e 1 vittoria degli ospiti, che risale al 1 novembre 2011, 5 a 2 per i neroverdi; l’ultima in campionato al Braglia è invece del 26.4.2013, 2 a 1 per il Modena con le reti di Catellani (per il Sassuolo) e doppietta di Ardemagni; l’ultimo precedente in assoluto è del 8 agosto 2022, Coppa Italia, finì 3 a 2 per il Modena; ci sono stati, e ci sono, tanti ex da una parte e dall’altra, ma la curiosità riguarda il DS Catellani che ha giocato sia a Modena che a Sassuolo segnando in due diverse occasioni, con la maglia del Modena al Sassuolo (10.4.2010, 1 a 1 il finale) e con la maglia del Sassuolo al Modena nel precedente di cui sopra.

Gli ospiti sono un rullo compressore, una macchina da gol, sia in casa che in trasferta; hanno giocato fino ad ora fuori casa 16 volte, con 9 vittorie, 4 pareggi, e 3 sole sconfitte, condite da 29 reti segnate e solo 16 subite; la capolista ha dominato il campionato fin dall’avvio e salirà meritatamente in serie A.Il Modena proverà a fare punti, non solo per ritardare la festa del Sassuolo, ma soprattutto per raggiungere il più velocemente possibile la quota salvezza, ritrovando continuità di risultati e di prestazioni; la gara di oggi vale come una stracittadina, un derby (anche se non lo è per buona parte dei tifosi), e dunque sfugge alle logiche del risultato e dei pronostici; una partita aperta, nella quale il Modena delle ultime due partite ha gli argomenti per poter dire la sua e fare una grande partita; servirà certamente quel qualcosa in più, visto l’avversario, ma l’applicazione tattica, fisica, mentale, agonistica del Modena delle ultime due gare potrà diventare un fattore determinante anche oggi.Per la gara di oggi, Mandelli recupera Cotali, che ha scontato il turno di squalifica, mentre restano assenti Dellavalle, Ponsi e Pergreffi. Per la formazione, probabile la conferma dell’undici iniziale visto a Pisa: davanti a Gagno, la solita linea a tre con Magnino, Zaro e Cauz; a centrocampo Di Pardo, Gerli, Santoro e uno tra Cotali e Idrissi, con il primo favorito; davanti Palumbo e Caso a sostegno di Gliozzi, in rete nelle ultime due gare consecutive.Arbitra Santoro di Messina che ha 2 precedenti con il Modena, con una vittoria e 1 pareggio; il Sassuolo ha invece 4 precedenti con l’arbitro siciliano con il quale non ha mai pareggiato, conseguendo 2 vittorie e 2 pareggi.Calcio di inizio alle ore 19.30 allo stadio Braglia, davanti al pubblico delle grandi occasioni; superata quota 12.000 presenze, e le biglietterie dello stadio saranno aperte dalle 17.00; in arrivo anche 1289 tifosi ospiti; si va verso il tutto esaurito.Con la febbre altissima per la gara, per l’occasione, la Montagnani ha preparato una coreografia speciale che riguarderà tutto lo stadio.