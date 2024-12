Modena, è il giorno del derby con la Reggiana

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Modena ha giocato a Reggio Emilia in 41 occasioni, suddivise tra campionati vari e coppa Italia; nei 41 precedenti ci sono 21 vittorie della Reggiana, 15 pareggi e solo 5 vittorie del Modena, di cui una in coppa Italia con la Longobarda per 2 a 1, era il 23 agosto 2000; i gialli non vincono a Reggio in campionato dal 15 ottobre 1950, finì 2 a 1 per il Modena; l’ultimo precedente a Reggio risale allo scorso 1 maggio, 1 a 0 per i padroni di casa.

Nelle ultime 10 partite di campionato disputate a Reggio, il Modena ha segnato una rete sola (29.10.1991, Provitali, finì 3 a 1 per i padroni di casa); i gialli non hanno mai segnato una rete al Mapei Stadium in tutte le gare fin qui disputate: uno stadio, dunque, dalla forte tradizione negativa per il canarino.

I granata hanno disputato in casa 8 partite, totalizzando 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi, e 3 sconfitte, condite da 9 reti segnate e 10 subite; una squadra che in casa non ha numeri da rullo compressore.

Il Modena è chiamato ancora una volta a fare punti, fondamentali per proseguire sulla strada della continuità di risultati; la situazione di classifica non consente voli pindarici e obbliga il canarino a giocare con la determinazione e la cattiveria agonistica di cui sarà capace; serviranno intensità, copertura del campo, grande applicazione tattica e mentale, corsa, e tanto coraggio per fare la partita.



Per la gara di oggi, Mandelli recupera Cotali, che ha scontato il turno di squalifica, mentre restano assenti i lungodegenti Pergreffi e Alberti, ai quali si aggiungono Botteghin, che prosegue nel suo lavoro di recupero, e Ponsi, vittima di un infortuno muscolare sabato scorso.

Per l’undici iniziale, le scelte di Mandelli dovrebbero andare nella direzione delle ultime gare, nell’ottica di dare continuità di modulo e interpreti, per garantire alla squadra certezze e stabilità; per cui, davanti a Gagno, dovrebbero giocare una linea a tre con Dellavalle, Caldara e Cauz; a centrocampo probabile a destra uno tra Magnino e Di Pardo, Gerli e Santoro centrali, e a sinistra uno tra Cotali e Idrissi; nel caso in cui giochi Dellavalle in fascia a destra, probabile Zaro come braccetto dei tre dietro. Davanti, quattro nomi per tre posti: Palumbo, Caso, Mendes e Defrel si contenderanno la maglia da titolare, con i primi tre favoriti. Ipotesi e soluzioni diverse se invece il mister deciderà di giocare a quattro dietro, sfoderando il suo 4-3-3, come si è visto sabato scorso nella parte finale di partita; in questa ipotesi, probabile una linea a quattro Dellavalle, Caldara, Zaro, Cotali, con Palumbo, Gerli e Santoro in mezzo e il trio meraviglia Caso, Mendes, Defrel davanti.

Arbitra la partita Crezzini di Siena, promosso quest’anno alla CAN maggiore, con il quale entrambe le squadre hanno disputato un solo precedente fin qui, coinciso per entrambe con una sconfitta.

Appuntamento per il calcio di inizio alle ore 15.00 allo stadio Mapei di Reggio Emilia, davanti a 2164 tifosi canarini pronti a fare la storia.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc