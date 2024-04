Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In giornata il ds Vaira aveva incontrato anche Moreno Longo, scegliendo poi Bisoli che ha firmato fino al giugno 2025, prima di aver risolto il proprio contratto con il Sudtirol (in scadenza tra un anno).Bisoli, bolognese di Porretta Terme, l'anno scorso aveva portato ai playoff il Sudtirol. A Cosenza, Cremona, Padova e Vicenza le sue ultime esperienze in panchina. Era uscito di scena lo scorso 4 dicembre 2023 dopo l'esonero al Sudtirol.