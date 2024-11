Modena, il pari a Cosenza è comunque un buon risultato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

pareggio del Modena a Cosenza , che permette di dare continuità alla vittoria con la Carrarese, anche se resta l’amaro in bocca per come è maturato. Forse, prima della gara, il pari era il risultato atteso e desiderato, ma per come si è poi sviluppata la partita, i gialli hanno lasciato sul terreno del San Vito-Marulla due punti che sul campo, con maggiore cinismo e precisione, avrebbero certamente meritato.Mandelli decide per la continuità di modulo e sceglie il 3-4-3 camuffato già visto con la Carrarese, modificandone alcuni interpreti; davanti a Gagno, conferme per Dellavalle, Caldara e Cauz, con Zaro ancora in panchina; a centrocampo, dentro l’ex Di Pardo e Cotali sugli esterni, con le conferme di Gerli e Santoro; davanti, oltre a Defrel e Palumbo, torna titolare l’altro ex Caso.

I gialli partono a tre dietro, ma in fase di non possesso, ripiegano e si coprono con una linea a cinque, per sfruttare poi gli inserimenti da dietro e le giocate di Palumbo.

Modena subito dietro, e Cosenza subito pericoloso con un palo di Strizzolo e una bella parata di Gagno; su rovesciamento di fronte, intervento sospetto su Caso in area di rigore con probabile fallo da ultimo uomo ma l’arbitro lascia correre. Modena però subito dopo in vantaggio, alla prima vera giocata utile: assist di Defrel concluso da Cotali che timbra la sua prima rete in serie B.

I gialli restano dietro e controllano la partita agevolmente senza correre particolari rischi; la palla resta al Cosenza che gioca tanto ma con poche idee; allo scadere la prima occasione per il Modena per chiudere la partita: Palumbo da sinistra serve l’accorrente Defrel che sulla riga dell’area di porta, forse tradito da un rimbalzo del pallone, calcia alto a porta vuota.



La ripresa comincia come era finito il primo tempo; Modena dietro in controllo e Cosenza in avanti alla ricerca del pareggio. Subito Defrel ha ancora la palla del raddoppio; bella triangolazione al limite che mette il centravanti gialloblù solo davanti a Micai, ma il suo tiro è debole e centrale.

Al 60’ l’episodio che indirizza la partita: Kouan sbaglia il controllo e perde la disponibilità del pallone, entra in scivolata alzando la gamba, pressoché contemporaneamente a Defrel, esce un duro contrasto di gioco, ma l’arbitro estrae il rosso diretto al gialloblù; il rapido check del Var conferma il cartellino. Decisione molto generosa, e figlia di un calcio moderno, che da un lato è schiavo della tecnologia, usata però con due pesi e due misure, e dall’altro ha abolito il contatto fisico trasformandolo in uno sport per giovani educande.

Mandelli corre ai ripari e toglie Caso per inserire Mendes; poi a ruota pesca anche Zaro, Idrissi e Magnino per Cotali, Di Pardo e Palumbo.

Il Cosenza ci crede e il Modena, complici i cambi, rincula pericolosamente e smette di giocare, fino a subire l’inevitabile pareggio a dieci dalla fine; c’è tempo per Battistella al posto di Gerli, per 5’ di recupero, prima del triplice fischio.

Modena apparso in leggera ripresa, anche se sprecone oltre il limite; da rivedere anche alcune scelte del mister, che togliendo prima Caso e poi Palumbo si priva, in inferiorità numerica, di due giocatori abili nel palleggio e capaci di far salire la squadra; bene avere rivisto in campo Mendes, anche se forse non era la sua partita e serviva un giocatore con maggiore gamba.

Nel complesso, la squadra ha dato segnali positivi, dimostrando di essere viva e di giocare con voglia, corsa, determinazione e cattiveria agonistica; per Mandelli c’è ancora tanto da lavorare, ma in questo momento occorre essere fiduciosi e remare tutti assieme nella stessa direzione.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc