Modena, il sindaco consegna la Bonissima a Catia Pedrini

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha consegnato la statuetta in ceramica che riproduce la Bonissima, simbolo della città, a Catia Pedrini, presidente uscente di Modena Volley. Nei giorni scorsi, infatti, si è registrato il passaggio di proprietà della società di pallavolo, presieduta negli ultimi dieci anni dall’imprenditrice sportiva e ora guidata da Giulia Gabana e Michele Storci.All’incontro istituzionale, avvenuto nella mattinata di oggi, in Municipio, ha partecipato anche l’assessora allo Sport Grazia Baracchi. Consegnando la Bonissima, il sindaco ha espresso a Pedrini il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per il suo impegno per lo sport e per tutta la città nel corso degli anni.