'Modena imbarazzante ed indecoroso'

“E’ stata una prestazione che definirla imbarazzante non si esagera, mi assumo tutte le responsabilità, abbiamo offerto uno spettacolo indecoroso, per fortuna che Tulissi e Sodinha nella ripresa hanno fatto qualcosa di più. Non avevo mai visto una cosa del genere, mi scuso con chi è venuto qui, i tifosi avrebbero meritato la restituzione del biglietto'



Questa volta mister Zironelli si è arrabbiato sul serio e le sue parole non hanno bisogno di commento



'Non posso difendere certa gente quando è imbarazzante - ha affermato nel post partita - glielo ho detto anche nel dopo partita e lo ripeterò in settimana. Chi non è in grado di giocare a Modena faccia le valige e vada a casa. D’ora in poi chi non si comporta bene va fuori rosa, le fighette in campo non le voglio più vedere. Non ho mai fatto prestazioni del genere in vita mia, non voglio fare brutte figure per chi non si impegna. Oggi non abbiamo fatto nulla di quello che facciamo di solito. Non capisco il motivo di certe cose. La paura? Abbiamo giocato in uno stadio vuoto a parte i nostri tifosi“.

“Il punto oggi l’abbiamo rubato – continua Zironelli – se non era per Tulissi e Sodinha avevamo perso. Voglio vedere cosa succederà contro Carpi e Reggiana'



Il tabellino



Arzignano Valchiampo 1

Modena 1



ARZIGNANO (4-3-3): Tosi ; Tazza , Pasqualoni , Bachini , Lo Porto (80' Barzaghi ); Perretta , Maldonado , Balestrero ; Ferrara (62' Pattarello ), Piccioni (71' Cais s.v.), Rocco 5.5 (62' Bonalumi). A disp.: Faccioli, Amatori, Bozzato, Bigolin, Hoxha, Russo, Valagussa, Anastasia. All.: Colombo

MODENA (3-5-2): Gagno ; Politti , Perna , Stefanelli ; Mattioli (46' Varutti ), Laurenti , Boscolo Papo (82' De Grazia ), Davì , Bearzotti 6 (46' Tulissi ); Rossetti (46' Sodinha ), Ferrario . A disp.: Pacini, Narciso, Cargnelutti, Ingegneri, Duca, Rabiu, Pezzella, Spaviero. All.: Zironelli

ARBITRO: sig. Nicolini di Brescia

RETI: 43' Piccioni, 61' Sodinha