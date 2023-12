Modena in campo a Cremona: sfida da playoff

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Modena ha giocato a Cremona 27 volte, di cui due in Coppa Italia, cogliendo 7 pareggi e 8 vittorie, a fronte delle 12 vittorie della Cremonese; l’ultima a Cremona risale allo scorso 20.10.22, gara di Coppa Italia, che vide il Modena sconfitto 4 a 2 ai supplementari; l’ultima in campionato risale invece al 17.3.2006, campionato di serie B, gara che il Modena vinse 1 a 0 con rete di Graffiedi.



La partita di oggi vale un posto nei playoff; per il Modena per consolidare la sua attuale ottava posizione, per la Cremonese per continuare ad avvicinarsi alla vetta; in campo oggi, da avversario nelle file dei locali, Massimo Coda, capocannoniere del campionato e oggetto del desiderio gialloblù nel mercato estivo; la difesa del Modena sarà certamente prendergli adeguate contromisure.



Per la gara di oggi, mister Bianco avrà a disposizione quasi tutta la rosa; è previsto il rientro di Gerli, anche se dovrebbe partire dalla panchina, mentre resta ancora ai box Gargiulo, che sarà probabilmente operato. Per la formazione, probabile conferma degli undici che hanno giocato le ultime gare; davanti a Gagno, linea a quattro composta da Ponsi (salvo che Bianco scelga Riccio), Zaro, Pergreffi o Riccio, e Cotali (o Ponsi se Riccio a destra); a centrocampo il trio Magnino, Palumbo e Duca; mentre davanti, Manconi e Falcinelli; rimane l’incognita Tremolada, vale a dire se il mister deciderà di riproporlo dall’inizio ovvero se ridare fiducia a Bozhanaj, come già accaduto con il Cittadella; tuttavia la Cremonese difende a tre dietro e dunque non è escluso, come già accaduto in altre occasioni, che il mister scelga la difesa a tre per stare a specchio sugli avversari; in questo caso, il trio dietro sarebbe composto da Riccio, Zaro e Pergreffi, e sulle fasce si potrebbero vedere Guiebre e Oukhadda. Tutti dubbi che però il mister scioglierà negli ultimi istanti. Come sempre infatti, Bianco sceglierà gli undici iniziali negli istanti che precederanno il calcio di inizio, sulla base di chi sarà in grado di dare maggiori garanzie a livello tecnico, tattico, fisico e mentale, oltre che sulla base del lavoro della settimana e sul tipo di partita che avrà preparato.



Arbitra Volpi di Arezzo; con l’arbitro toscano il Modena ha 3 precedenti, con una 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta; la Cremonese ha invece incrociato Volpi in 6 occasioni, con uguale equilibrio, vale a dire 2 vittorie, due pareggi e due sconfitte.



Calcio di inizio allo stadio Zini di Cremona alle 14.00, davanti a oltre mille tifosi gialloblù pronti a sostenere il volo del canarino.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc