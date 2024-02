Modena in campo contro la corazzata Venezia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Modena ha giocato al Penzo 34 volte, tra campionato e Coppa Italia; tra questi precedenti ci sono 17 vittorie del Venezia, 8 pareggi e 9 vittorie del Modena; i gialli però non vincono a Venezia, in campionato dal 27 aprile 1980, campionato di serie C2, finì 4 a 0 per il Modena, con reti di Trevisan, doppietta, Guidazzi e Corallo; l’ultimo successo del Modena a Venezia in gare ufficiali è invece del 29 agosto 2004, Coppa Italia, finì 3 a 1 per i gialli; l’ultima volta in laguna risale invece allo scorso 1 maggio 2023 con i gialli travolti 5 a 0 con poker di Pojahnpalo.

Il Venezia ha giocato in casa 12 volte, conquistando fino ad ora 26 punti, frutto di 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sole sconfitte, condite da 26 reti segnate e 17 subite; un ruolino di marcia da vero rullo compressore.

Il Modena però ha le capacità per fare la propria partita e portare a casa un risultato positivo; serviranno attenzione, coraggio, fiducia, cattiveria agonistica e rapidità nel ribaltare le azioni; i gialli dovranno anche essere attenti a non concedere spazio davanti perché in casa il Venezia segna con impressionante regolarità.



Per fare la partita, Bianco anche oggi farà la conta degli assenti; non saranno della partita sicuramente Zaro e Ponsi, squalificati, e gli infortunati Gargiulo, Strizzolo, Guarino e Oukhadda; recuperati invece Duca e Manconi, almeno per la panchina.

Dopo la conta degli assenti, occorre valutare se il mister insisterà con il 3-5-2 delle ultime gare, o se ritornare alla difesa a quattro e al trequartista.



Il probabile undici di oggi, dovrebbe essere il seguente: davanti a Seculin, ancora confermato al posto di Gagno, in caso di difesa a tre confermati Riccio e Cauz con Pergreffi al posto dello squalificato Zaro; a centrocampo, sicuri Battistella, Gerli, Palumbo e Corrado, mentre per la fascia destra, da valutare uno tra Magnino e Santoro, con la coppia Gliozzi e Abiuso davanti. In caso di difesa a quattro, probabili Riccio, Cauz, Pergreffi e Corrado, con a centrocampo l’inserimento del trequartista; in questo caso probabili Battistella, Gerli e Magnino, con Palumbo in trequarti, salvo che il mister scelga di rilanciare Tremolada; come sempre Bianco sceglierà negli istanti che precedono il calcio di inizio, sulla base del lavoro settimanale.



Arbitra Marinelli di Tivoli con il quale il Modena ha una sconfitta nell’unico precedente fin qui disputato; il Venezia ha invece 10 incroci, con 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.



Calcio di inizio alle ore 16.15 allo stadio Penzo, davanti a circa 850 tifosi gialloblù che arriveranno in laguna per celebrare lo storico gemellaggio con il tifo locale; previste anche alcune manifestazioni prima del calcio di inizio per rinsaldare l’unione tra le due tifoserie che riguarderanno anche i bambini.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc