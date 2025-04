Modena in casa del Pisa per tentare la sorpresa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Modena oggi in campo all’Arena Garibaldi, contro l’ostico Pisa dell’ex DS Vaira, alla ricerca di continuità in termini di punti e di prestazioni; una gara difficile, che potrà dare però ottime indicazioni e risposte sul Modena, e soprattutto dire se la vittoria di sabato sia stata o meno un mero fuoco di paglia o abbia segnato una svolta verso il rush finale; il Modena visto con il Catanzaro ha dimostrato di meritare la serie B, ma non deve fermarsi, anzi l’imperativo è proseguire sulla strada intrapresa; i gialli hanno sterzato ma adesso devono insistere.

L’Arena Garibaldi è un terreno tradizionalmente poco favorevole ai gialloblù, e la gara di oggi sarà dunque un ottimo banco di prova.

Il Modena ha infatti giocato a Pisa in 31 occasioni, suddivise tra serie B, C e Coppa Italia; nei precedenti, ci sono 16 vittorie del Pisa, 10 pareggi e solo 5 vittorie del Modena, che non vince a Pisa dal 27 febbraio 2000, campionato di serie C: finì 2 a 0 per il Modena con doppietta di Mino Bizzarri; l’ultima a Pisa risale allo scorso 28.2.24, quando il Modena allora di Bianco pareggiò 2 a 2 con le reti di Abiuso e Strizzolo. Il Pisa ha giocato in casa 15 partite, conquistando 36 punti, frutto di 11 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta, condite da 30 reti segnate e solo 12 subite; numeri da rullo compressore che, sulla carta, lascerebbero ben poco spazio al Modena.

Ma il canarino non è la vittima designata; anzi ha dimostrato, specialmente con le grandi, di poter essere indigesto e di essere in grado di vendere cara la pelle e la gara di oggi può essere l’ennesima conferma in questo senso.I gialli sono chiamati a dare continuità alla bella prestazione di sabato scorso contro il Catanzaro, sfoderando quella grinta, cattiveria agonistica, determinazione, applicazione tattica, fisica e mentale, viste sabato scorso che potrebbero essere un fattore decisivo per fare punti nella gara di oggi e dare continuità in vista dello sprint finale.Per la gara di oggi, Mandelli sconta le assenze solite di Pergreffi, Ponsi, ai quali si aggiungono Dellavalle, lo squalificato Cotali e Beyuky, assente dell’ultima ora; per il resto rosa al completo, con il rientro di Defrel. Resta il solito dubbio sull’undici di partenza e sul modulo di base. Nell’ipotetico undici di partenza, in assenza di dichiarazioni del mister nel pregara, davanti a Gagno, linea a tre con la probabile conferma di Magnino, Zaro e Cauz; a centrocampo spazio a Di Pardo, Gerli, Santoro e Idrissi al posto dello squalificato Cotali; davanti, Palumbo e Caso, a supporto di uno tra Mendes e Gliozzi, che, viste le due prove di sabato scorso, rimangono in ballottaggio tra di loro; il mister scioglierà le riserve come sempre negli ultimi istanti che precedono la gara.Arbitra la partita Perri di Roma, che con il Modena ha 2 precedenti, entrambi in questa stagione, con 1 vittoria e 1 sconfitta; il Pisa è invece al primo incrocio con l’arbitro romano.Calcio di inizio alle ore 17.15 allo stadio Arena Garibaldi, di Pisa, dove scenderanno circa 600 tifosi gialloblù pronti come sempre a spingere il canarino.