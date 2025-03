Modena, in porta a 58 anni e la sua squadra vince la partita

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Giacinto Ruggiero, classe '66 (sì, 58 anni), ha debuttato domenica nella Novese, capolista del girone B di Terza categoria, difendendo egregiamente i suoi pali visto la partita, contro il Baracca Beach, si è conclusa 1-0 per la formazione che comanda dall'inizio il girone. Calabrese di Cutro, Ruggiero da 43 anni abita a Suzzara, nel Mantovano, e lì ha svolto gran parte della sua carriera: dalle giovanili del Suzzara, allora in D, poi tanta Promozione e Prima categoria fra Reggiolo, Pegognaga e Bagnolo San Vito. A 41 anni ha detto stop con il calcio di categoria, ma è rimasto fra i pali fra gli amatori fino a un anno e mezzo fa. Il titolare Viperino era ko da qualche giorno per la febbre, che ha colpito alla domenica mattina anche il vice Alfierie così è toccato a Ruggiero che con un paio di grandi interventi a blindare la porta e un successo 1-0 che consolida il sogno della Novese di salire in Seconda categoria. 'Domenica mattina – racconta Ruggiero – mi ha chiamato il nostro ds e non ho potuto dire di no visto che erano senza portieri. Ho dovuto compiere due interventi difficili, uno in tuffo e uno per deviare un tiro cross diretto sul secondo palo. Per il resto un po’ di ordinaria amministrazione. Ammetto che mi sono scese un po’ di lacrime per l’emozione negli spogliatoi a fine gara'.

Matteo Pierotti