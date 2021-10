Modena, la vittoria di Pescara potrebbe segnare la svolta

Colpo grosso del Modena che espugna con merito l’Adriatico di Pescara battendo i padroni di casa (dell’ex Ds gialloblu Matteassi) per 2-1, con una partita di altissimo livello condita da un primo tempo giocato con intensità e attenzione.Mosti premia le scelte di Tesser e dopo cinque minuti di gioco segna la rete del vantaggio gialloblù che indirizza la gara su determinati binari.Il pareggio del Pescara non sembra intaccare le certezze dei gialli, che alla fine del primo tempo tornano in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Ogunseye, culminando una prima frazione di gioco ben giocata da tutto l’undici canarino.Nella ripresa, Modena di fatto in totale controllo della gara, che scivola via senza particolari patemi.Il Modena ha giocato con personalità e equilibrio, seguendo le indicazioni del mister alla vigilia, disputando una gara da prima della classe, senza paura e con voglia e determinazione.Una vittoria che, se avrà seguito nel gioco, nelle prestazioni e nei risultati, potrà rappresentare la tanto attesa svolta; un risultato importante contro una delle pretendenti, ottenuta per di più in trasferta, e, alla fine, mai davvero in discussione, con il Modena sempre presente e padrone della situazione.Una vittoria che dà conto del potenziale del Modena, come il mister, nelle dichiarazioni post-partita ha evidenziato, e che, se la squadra sarà in grado di metabolizzare al meglio, potrebbe dare quella iniezione di fiducia necessaria per l’auspicato, e atteso, decollo del canarino verso le posizioni di alta classifica.Una gara e una vittoria di cui la squadra dovrà fare tesoro per acquisire consapevolezza e forza mentale per continuare il percorso di crescita fino ad ora intravisto solo a tratti, e che potrà costituire un importante punto fermo per il futuro della stagione.