Modena, lutto nel mondo del calcio: è morto Sergio Brighenti

Lutto nel mondo del calcio italiano e modenese in particolare. E' morto all'età di 90 anni Sergio Brighenti. Classe 1932, Brighenti è stato il primo nazionale Azzurro a segnare un gol a Wembley. Era il 6 maggio del 1959 quando l'attaccante nato a Modena e bomber della Serie A con le maglie di Inter, Padova, Sampdoria e Torino, oltre che naturalmente dei Canarini, segnò una delle due reti che regalarono all'Italia uno storico pareggio contro l'Inghilterra di Bobby Charlton.Una storia quella di Brighenti, legata a doppio filo anche con l'attuale ct Roberto Mancini: fu proprio il campione modenese infatti a scoprirlo quando, nelle vesti di vice-Vicini, lo volle in Nazionale ai Mondiali di Italia 90 e poco prima della finale europea vinta dagli Azzurri lo avevamo intervistato ( qui ).Brighenti viveva a Milano con la moglie insieme alla quale ha cresciuto i due nipoti, dopo la prematura morte del figlio.L'ultima sua visita a Modena è di poche settimane fa per assistere al Braglia alla partita Modena-Brescia. Accanto a lui vi era l'ex patron del Modena calcio Roberto Casari.'Era con me in Tribuna e come al solito abbiamo scherzato e parlato di calcio, era ancora in contatto col Ct Mancini col quale condivideva l'auspicio di un maggiore utilizzo da parte delle Società italiane di più calciatori italiani - spiega Casari -. Un mese fa i Canarini uscirono sconfitti col Brescia, ma sono certo che gli dedicheranno la vittoria di sabato con l'Ascoli'.I funerali di Brighenti si terranno giovedì alle 10.30 ad Arluno di Milano.