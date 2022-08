Il Modena getta una partita vinta: 2-1 a Cosenza

Secondo risultato negativo su due per il modena di Tesser. Nella prima trasferta a Cosenza, davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, con più di 9000 spettatori pagant e 142 tifosi del Modena che hanno attraversato l'Italia, i giallodiblù dominano il campo nel primo tempo e suggellano il vantaggio arrivato al 33' con Bonfanti ed il risultato all'intervallo. Il gol dell'1-0 arriva su colpo di testa in girata di Bonfanti che scavalca Matosevic.Nel secondo tempo le parti si invertono e Florenzi e Brescianini ribaltano le sorti di una gara che per il livello tecnico gialloblù del primo tempo, e il poco brillante gioco del Cosenza, sembrava essere segnata.Tesser preoccupato nel post partita. 'Le prestazioni ci sono, i punti no ed in un momento in cui bisognerebbe mettere in cascina punti per parti difficili della stagione, siamo a zero.Ora dobbiamo cercare d’invertire la rotta, mentalmente non ci dobbiamo abbattere. Dopo avere dominato il primo tempo decisivo è stato il gol del pareggio considerando che il Cosenza non aveva di fatto ancora tirato in porta. Abbiamo avuto una ripartenza importante ma abbiamo commesso un ingenuità lasciando loro un contropiede. Dovremo essere più bravi concretizzare più occasioni, come hanno fatto loro.Ora ci aspetta una gara con la Ternana che sarà difficile e importante soprattutto sul piano mentale”, aggiunge il tecnico gialloblù che conclude con sincera amarezza: “Dobbiamo ringraziare i tifosi che hanno fatto tanti sacrifici per arrivare sino a Cosenza. Soprattutto loro non meritavano la sconfitta”COSENZA (4-2-3-1): Matosevic; Rispoli (39′ st Martino), Rigione, Vaisanen, Panico (17′ st Gozzi); Voca, Vallocchia (17′ st Brescianini); Brignola, D’Urso (39′ Meroni), Florenzi; Larrivey (30′ st Butic). A disp.: Marson, Venturi, Kongolo, Arioli, Prestianni, Merola, Zilli. All.: DionigiMODENA (4-3-1-2): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Cittadini, Ponsi; Magnino, Gerli (23′ st Panada), Gargiulo; Tremolada (29′ st Mosti); Bonfanti (23′ st Diaw), Falcinelli (29′ st Minesso). A disp.: Narciso, Giovaninni, Armellino, Battistella, Azzi, De Maio, Renzetti, Oukhadda. All.: TesserARBITRO: Feliciani di TeramoMARCATORI: 33′ pt Bonfanti (M), 22′ st Florenzi (C), 35′ st Brescianini (C)NOTE: Osservato un minuto di silenzio in memoria di Emanuele Giacoia. Spettatori totali 9.228 con 142 ospiti. Espulsi: -. Ammoniti: Cittadini (M), Voca (C), Diaw (M). Angoli: 8-3 per il Cosenza. Recupero: 1′ ptNella foto (Modenacalcio.com), una immagine della rete del vantaggio