Modena, lutto nei Dilettanti: è morto il giovane calciatore Alessandro Borghi

In una nota sul suo profilo Facebook la sammaurese ha ricordato con affetto il giovane Alessandro Borghi, scomparso a soli 24 anni per una malattia che non gli ha lasciato scampo. Il modenese Borghi aveva militato nel 2019-2020 nelle giovanili giallorosse, con una presenza in prima squadra. 'La Sammaurese si stringe alla famiglia di Alessandro Borghi troppo velocemente strappato alla vita all’età di 24 anni. Alessandro ha vestito anche la maglia della Sammaurese nella stagione 2019/20 disputando la prima di campionato. Il giovane poi aveva intrapreso un suo percorso che l’aveva portato sino alla massima serie nel campionato a Gibilterra. Non sapevamo della sua partita più difficile, la malattia che purtroppo giovanissimo l’ha visto lasciare i suoi cari. La Sammaurese nel ricordo della serietà di questo splendido ragazzo, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari'.