Modena, sconfitta amarissima

L’episodio finale non l’ho rivisto, ma fa parte del gioco e lo accettiamo“.'



Tabellino

Sudtirol 2 - Modena 1



Reti: 6′ Mallamo, 40′ Bozhanaj, 90′ Rover



Sudtirol (3-4-2-1) Poluzzi, Giorgini, Ceppitelli, Masiello, Molina, Mallamo (64′ Tait), Arrigoni, Kurtic (77′ Martini), Cagnano (64′ Rover), Casiraghi, Odogwu (64′ Crespi). A disposizione: Drago, Davi F., Kofler, Pietrangeli, Vimercati, Cisco, Praszelik, Zedadka. All. Valente



Modena (4-4-1-1) Gagno; Caldara, Zaro, Pergreffi, Cauz (46′ Cotali); Magnino, Battistella, Gerli, Bozhanaj (62′ Abiuso); Palumbo; Gliozzi (81′ Idrissi). A disposizione: Sassi, Bagheria, Beyuku, Botteghin, Duca, Oliva, Mondele. All. Bisoli



Arbitro: Sig. Bonacina di Bergamo (Assistenti Trinchieri-Bitonti, Quarto Ufficiale Mastrodomenico, Var e Avar Aureliano-Volpi).

Ammoniti: Pergreffi, Gliozzi, Giorgini



Foto: Modena Calcio