Modena, oggi al Braglia arriva il Cosenza

I lupi cosentini hanno giocato al Braglia 8 volte, di cui 7 in campionato di Serie B e una in Coppa Italia; negli 8 precedenti ci sono sei vittorie del Modena, 2 pareggi e nessun successo del Cosenza; l’ultimo incrocio risale a un anno fa, 21 gennaio 2023, quando il Modena di Tesser vinse la gara 2 a 0.Il Cosenza ha giocato fuori casa 11 partite, conquistando 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, condite da 5 reti segnate e 10 subite; una squadra scorbutica, che in trasferta segna poco e subisce tanto, ma che può dare fastidio in qualunque momento; i cosentini stanno attraversando un buon momento di forma e di risultati e la gara di oggi sarà un bel banco di prova per il Modena.

I gialli dovranno essere attenti nelle due fasi e giocare con attenzione per non lasciare spazi alle ripartenze degli ospiti; serviranno tanta applicazione e la stessa determinazione vista col Parma; atteggiamento della squadra, cattiveria agonistica e determinazione saranno fondamentali per lo sviluppo della partita.



Il Modena arriva però alla gara di oggi con i cerotti e ben sette assenze; a quelle di Gargiulo, Manconi, Strizzolo, Duca, Oukhadda e Guarino si aggiunge quella di Palumbo squalificato.

Per sostituire Palumbo, occorre valutare se il mister insisterà con il 3-5-2 delle ultime gare, rinunciando a Tremolada, o se ritornare alla difesa a quattro e al trequartista.



Il probabile undici di oggi, dovrebbe essere il seguente: davanti a Seculin, confermato al posto di Gagno, in caso di difesa a tre confermati Riccio, Zaro e Cauz; a centrocampo, da destra, Ponsi, Battistella, Gerli, uno tra Magnino e Santoro, e Corrado, con la coppia Gliozzi e Abiuso davanti.



Probabile anche un centrocampo a quattro, con l’inserimento di Tremolada: in questo caso il sacrificato sarebbe Magnino (o Santoro); se invece Bianco sceglierà la difesa a quattro, allora dovrebbero giocare Ponsi, Zaro, Cauz e Corrado, con il trio Battistella, Gerli e Magnino, e davanti Tremolada, Abiuso e Gliozzi; non è escluso l’impiego di Bohzanaj nel ruolo di mezzala; come sempre il mister sceglierà negli istanti che precedono il calcio di inizio, sulla base del lavoro settimanale.



Arbitra Camplone di Pescara; con il fischietto abruzzese, il Modena ha due soli precedenti, entrambi in questo campionato, ed entrambi in trasferta, con un pareggio e una sconfitta; il Cosenza ha invece incrociato Camplone 9 volte, con 3 vittorie, pareggio e 5 sconfitte.



Calcio di inizio alle 14 allo stadio Braglia, che si preannuncia gremito; si va infatti verso le diecimila presenze, di cui 1.015 nel settore ospiti.



Corrado Roscelli

Foto Modena Fc