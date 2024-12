Modena, oggi al Braglia arriva la Salernitana

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Arriva al Braglia la Salernitana, che, da retrocessa, si trova in modo imprevisto nei bassifondi della classifica: il recente cambio di allenatore, da Martusciello a Colantuono, al momento non ha ancora dato i frutti sperati.La Salernitana ha giocato al Braglia 15 volte, di cui una in serie A (nel 1948), e le restanti tutte in serie B: nei precedenti ci sono 11 vittorie del Modena, 3 pareggi e 1 sola vittoria degli ospiti; l’ultima al Braglia risale al 18.12.2015, 2 a 0 per il Modena con le reti di Belingheri e del Diablo Granoche; l’unica vittoria della Salernitana risale invece al 19.

9.



2008, 1 a 0 per gli ospiti.

La Salernitana ha giocato fuori casa 7 volte, conquistando 5 punti frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte, condite da 5 reti segnate e 11 subite; nonostante i numeri, che sulla carta appaiono favorevoli, la partita di oggi resta difficilissima e importantissima, dato che anche i campani sono alla ricerca di fondamentali punti salvezza; il Modena di Mandelli, che sta trovando continuità di risultati e compattezza di squadra sul terreno di gioco, dovrà essere bravo a mettere in campo tutta la voglia di vincere, la determinazione, la cattiveria agonistica di cui sarà capace, per portare a casa tre punti fondamentali sia per la classifica che per il morale, oltre che per il pubblico; serviranno intensità, copertura del campo, grande applicazione tattica e mentale, corsa, e saper giocare una grande partita da Modena.



Per la gara di oggi, Mandelli non avrà a disposizione lo squalificato Cotali, Botteghin, ancora sulla via del recupero, oltre ai lungodegenti Pergreffi e Alberti, mentre rientrano dalle rispettive squalifiche Santoro e Defrel.

Per l’undici iniziale, le scelte di Mandelli dovrebbero andare nella direzione delle ultime gare, nell’ottica di dare continuità di modulo e interpreti, per garantire alla squadra certezze e stabilità; per cui, davanti a Gagno, dovrebbero giocare una linea a tre con Dellavalle, Caldara e Cauz; a centrocampo probabili invece Ponsi, Gerli, il rientrante Santoro e a sinistra Idrissi, salvo che il mister scelga Ponsi a sinistra inserendo a destra Di Pardo, o Dellavalle; nel caso in cui giochi Dellavalle in fascia a destra, in campo Zaro come braccetto dei tre dietro. Davanti, quattro nomi per tre posti: Palumbo, Caso, Defrel e Mendes si contenderanno la maglia da titolare; chissà se Mandelli sceglierà di arretrare Palumbo in mediana (sacrificando uno tra Gerli e Santoro) e liberando davanti il trio delle meraviglie Defrel, Mendes e Caso, magari scegliendo di giocar a quattro dietro.

Arbitra la partita Perenzoni di Rovereto, con il quale il Modena ha 9 precedenti, con 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte; con l’arbitro trentino, la Salernitana ha invece due sconfitte su due precedenti.

Appuntamento per il calcio di inizio alle ore 15.00 allo stadio Braglia, davanti alla solita cornice di tifosi pronti a sostenere i canarini; in arrivo anche circa 800 tifosi ospiti.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc