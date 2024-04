Modena, oggi debutto di mister Bisoli con l'Ascoli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La ventata di entusiasmo portata da mister Bisoli in settimana potrebbe rivelarsi un fattore decisivo sulla bilancia del risultato odierno; un risultato positivo contribuirebbe a rasserenare animi e ambiente per consentire un finale di campionato con meno patemi e maggiori convinzioni.Il Modena ha giocato ad Ascoli 14 volte, tutte in serie B; nei precedenti ci sono 8 vittorie del Picchio (di cui le prime sei consecutive), 2 pareggi e 4 vittorie del canarino, di cui 3 negli ultimi 4 precedenti; l’ultima volta ad Ascoli risale al 8.

10.



22 finì 2 a 1 per il Modena di Tesser.



L’Ascoli ha giocato 16 partite in casa totalizzando 19 punti, frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, condite da 17 reti segnate e 14 subite; numeri in equilibrio che non denotano certo un ritmo casalingo da schiacciasassi. Da un mese, dal 17 marzo, sulla panchina dell’Ascoli siede Massimo Carrera, terzo allenatore della stagione dopo Viali e Castori, e rientrato in attività dopo circa tre anni: Carrera era fermo dal 19 aprile 2021 quando venne esonerato dal Bari in serie C; con Carrera, l’Ascoli ha disputato 4 gare, vincendo la prima, poi 2 pareggi e 1 sconfitta, per un totale di 5 punti; nonostante ciò, ad Ascoli girano musi lunghi e qualcuno invoca il ritorno di Castori; la panchina di Carrera potrebbe essere a rischio in caso di sconfitta odierna.



Il Modena arriva ad Ascoli con qualche dubbio, dettato soprattutto dalle assenze: ai lungodegenti Gargiulo, Guarino e Gerli, si sono aggiunte le assenze di Duca e Ponsi, per i quali il campionato è già finito, e di Vandelli; Cauz è recuperato e figura tra i convocati; ma attorno al Modena c’è anche tanta curiosità, tanta attesa, per poter verificare se il lavoro settimanale di Bisoli saprà dare o meno i suoi primi frutti. Difficile dunque ipotizzare il probabile undici, anche se da quanto appreso in settimana, sembra sicuro il rientro di Gagno tra i pali e quello di Tremolada, in un ipotetico 4-4-2 o 4-4-1-1, che è lo schema di riferimento di Bisoli; davanti a Gagno, dunque, possibile linea a quattro Oukhadda o Riccio, Zaro, Pergreffi e Cotali; a centrocampo Santoro o lo steso Oukhadda, Magnino, Palumbo e uno tra Corrado e Bohzanaj, con Tremolada sottopunta a sostegno di uno tra Abiuso, Gliozzi, e Strizzolo; salvo che il mister scelga Tremolada esterno a destra (mancino a piede invertito) con due punte fisse di riferimento; solo al momento del riscaldamento, sarà possibile verificare le scelte del nuovo mister.



Arbitra Giovanni Ayroldi di Molfetta, figlio d’arte: il padre Stefano e lo zio Nicola sono stati entrambi arbitri in serie A; con l’arbitro pugliese, il Modena ha 2 precedenti, 1 vittoria (in trasferta con l’Albinoleffe) e una sconfitta, nella gara in casa contro la Sampdoria lo scorso novembre; l’Ascoli ha invece 10 precedenti, con una sola vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte.



Calcio di inizio alle ore 14.00 allo stadio Lillo e Cino Del Duca di Ascoli, davanti a oltre 320 tifosi canarini pronti come sempre a dare manforte.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc