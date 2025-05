Modena oggi di nuovo in campo contro la Carrarese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Nemmeno il tempo di metabolizzare e digerire l’onta subita dai cugini del Secchia, che il Modena è di nuovo in campo allo stadio dei Marmi di Carrara per l’ultima trasferta della stagione; una stagione che, dopo la brutta sconfitta interna di giovedì, è diventata una improvvisa e imprevista agonia.

Ma nel calcio recriminare serve a poco, e anzi occorre rialzarsi e reagire subito; e per fortuna il calendario offre una partita a distanza di tempo così ravvicinata: la gara di oggi rappresenta una ottima occasione per ripartire subito e rimediare alla figuraccia di giovedì.

Il Modena ha quindi subito l’opportunità di rimettersi in carreggiata, archiviare la brutta parentesi, e magari conquistare quei pochi matematici punti che servono per la salvezza diretta; questa squadra è al momento una grossa incompiuta, ma un finale di campionato in crescendo, potrebbe riservare qualche sorpresa e qualche soddisfazione ulteriore ai tifosi.Il Modena ha giocato a Carrara in 15 occasioni, tutte in serie C; oggi è la prima volta che le due squadre si incrociano in B a Carrara; nei precedenti ci sono 7 vittorie della Carrarese, 5 pareggi e 3 vittorie del Modena; l’ultima a Carrara risale al 12.3.23, finì 3 a 2 per il Modena, allora di Tesser, lanciato verso la B; la Carrarese non batte il Modena in casa dal 14 maggio 2000, 1 a 0 per i carrarini.

La Carrarese ha giocato in casa fino ad ora 18 partite, conquistando 32 punti (dei 41 in classifica) frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, condite da 22 reti segnate e 17 subite; nella classifica delle sole gare casalinghe, i carrarini per punti conquistati occupano il quinto posto e sarebbero in piena zona playoff.Si gioca su terreno sintetico, che potrebbe costituire un fattore, dato che la palla corre più velocemente; alla Carrarese servono punti per la salvezza matematica, al Modena serve soprattutto recuperare intensità, determinazione, corsa, ritmo, cattiveria agonistica, applicazione tattica, fisica e mentale, tutte doti che sono mancate giovedì scorso, e che sono necessarie per fornire una prestazione di alto livello.Per la partita, Mandelli deve rinunciare a Mendes (due giornate) e Palumbo (una giornata), entrambi squalificati, e ai soliti Caldara e Battistella; rientrano Di Pardo, che ha scontato il turno di squalifica e Dellavalle. Per la formazione, ormai definito il modulo e gli interpreti, restano un paio di dubbi; davanti a Gagno, linea a tre con Magnino, Zaro e Cauz, a centrocampo, con il rientro di Di Pardo, conferme per Gerli, Santoro e Cotali; davanti sicuro Caso, Defrel in ballottaggio con Gliozzi, e resta da valutare come sostituire Palumbo; se inserire uno tra Kamate, Bohzanaj e Gliozzi, o giocare a 5 a centrocampo, come già accaduto a Cittadella, con l’inserimento in mediana di Duca; Mandelli scioglierà gli ultimi dubbi negli istanti che precedono il calcio di inizio.Arbitra la partita Perri di Roma che arbitrò al Braglia la gara di andata; con l’arbitro romano, il Modena ha 3 precedenti, con 2 vittorie e 1 sconfitta; la Carrarese ha invece 4 incroci, con 2 vittorie e 2 sconfitte.Calcio di inizio alle 15 allo stadio dei Marmi di Carrara dove saranno presenti circa 620 tifosi gialloblù che nonostante tutto saranno ancora a fianco del canarino per sostenerne il volo.