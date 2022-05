Modena oggi in campo col SudTirol per chiudere in bellezza

Modena in campo oggi pomeriggio per l’ultimo atto della stagione; la società ha infatti già disposto il “rompete le righe” e ha già programmato il ritiro precampionato, confermando la sede di Fanano per i primi di luglio.Resta da disputare la gara al Druso di Bolzano con il SudTirol, decisiva per l’assegnazione della Supercoppa di serie C.Il SudTirol ha vinto il girone A, conquistando sul campo la prima storica promozione in serie B, con un campionato incredibile; 90 punti conquistati, frutto di 27 vittorie, 9 pareggi e 2 sole sconfitte e con sole 9 reti subite al passivo; numeri da record anche in casa, con 14 vittorie 5 pareggi e zero sconfitte, che hanno dato 47 dei 90 punti, condite da 25 reti segnate e solo 3 subite, numeri da record che resteranno negli annali della società bolzanina.Certamente una squadra forte e una partita difficile per il Modena; per vincere la supercoppa, ai gialli serve solamente la vittoria, gli altri risultati premieranno il SudTirol.Il Modena è reduce dalla bella prova offerta contro il Bari, in una gara che i galli hanno saputo recuperare dallo svantaggio di 1-3 fino al pareggio 3 a 3 con forza, coraggio e determinazione, grazie alla tripletta di Bonfanti, e mettendo in mostra quelle qualità che lihanno contraddistinti nel corso del campionato; la partita di oggi sarà senz’altro giocata a viso aperto da entrambe le formazioni.Due curiosi precedenti recenti contro il SudTirol, due partite che segnarono due “ultime volte” importanti nella storia recente dei canarini. Il Modena giocò a Bolzano il 4 ottobre del 2017, uscendo sconfitto per 3 a 1; fu quella l’ultima trasferta, e anche l’ultima partita, del Modena prima del fallimento; a quella gara seguirono infatti quattro partite di calendario, che il Modena non disputò, e che determinarono l’esclusione dal campionato di serie C e il successivo fallimento dichiarato dal Tribunale di Modena il 28 novembre 2017.Il secondo precedente riguarda la stagione 2019/2020; il Modena di Mignani giocò al Braglia contro il SudTirol vincendo 1 a 0 (rete di Spagnoli) il 22 febbraio 2020; fu l’ultima partita di quella stagione del Modena, che poi rinunciò ai playoff, prima della sospensione del campionato causata dalla pandemia da Covid.Sarà, in totale, la sfida numero 8 tra Sudtirol e Modena; nei 7 precedenti, il bilancio tra le due squadre è sostanzialmente in parità, con 3 vittorie del Modena e 4 del Sudtirol; ma il Modena dovrà superare il tabù Bolzano, dato che nei 3 precedenti disputati al Druso, i gialli sono sempre usciti sconfitti.Per la formazione, Tesser è orientato al rombo di centrocampo; in porta rientra Gagno, dietro linea a quattro con Ciofani, Piacentini, Pergreffi e Renzetti, anche se non è escluso il rientro di Azzi. In mezzo sicuro Di Paola vertice basso (ancora assente Gerli) con, ai suoli fianchi, Scarsella e Armellino. Novità in vista in attacco, dove il mister Tesser pensa alle due punte Bonfanti e Ogunseye sostenute da Mosti sulla trequarti; rimane in ballottaggio con Tremolada che però, non ancora al meglio, dovrebbe partire dalla panchina. Come sempre Tesser riserva le ultime scelte nei minuti finali che precedono la gara.Calcio di inizio al Druso di Bolzano alle 16.