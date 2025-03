Modena, oggi la sfida con la Juve Stabia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Modena di scena oggi al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, per la seconda trasferta consecutiva, in una sorta di derby anche se atipico: vespe contro canarini, due squadre unite dagli stessi colori gialloblù; una gara difficile per il Modena ed estremamente importante per il futuro del canarino, contro una squadra che può considerarsi la rivelazione del campionato, ma che nelle ultime tre partite ha fatto un solo punto, frutto di due sconfitte e un pareggio; padroni di casa leggermente appannati ma che tra le mura amiche restano una squadra difficile da affrontare.

Il Modena ha giocato a Castellamare 4 volte tutte in serie B e non ha mai vinto, con 3 pareggi e 1 sconfitta; l’ultima volta a Castellamare risale al 9.11.2013, era il Modena di Novellino, finì con un pareggio per 1 a 1 (rete di Mangni).

La Juve Stabia ha giocato in casa fino ad ora 14 partite conquistando 24 punti (dei 40 totali), frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, condite da 19 reti segnate e 15 subite; si giocherà su un campo in erba sintetica, molto veloce, che certamente potrà influenzare la gara, perlomeno nei primi minuti di gioco, vista la desuetudine dei gialli a questo tipo di terreni; inoltre l’ambiente che aspetta i gialli sarà caldo come a Salerno, anche se le partite si giocano in campo e non sugli spalti.

Il Modena è chiamato a dare un segnale, e a invertire la rotta delle ultime due gare dove ha conquistato un solo punto contro ultima e penultima della classifica; sarà fondamentale conquistare un risultato positivo, anche perché una eventuale sconfitta spingerebbe il Modena pericolosamente verso il basso di una classifica cortissima, dove tutto può succedere, e con davanti un calendario non particolarmente agevole. Dopo la sosta, infatti, il Modena avrà una serie di gare difficili (Catanzaro in casa, Pisa fuori, Sassuolo e Cesena in casa) e perdere terreno potrebbe poi inguaiare il Modena nelle sabbie mobili della bassa classifica.Il Modena dovrà recuperare grinta, cattiveria agonistica, applicazione tattica, fisica e mentale, e riprendere un po’ di brillantezza di gamba e di corsa, ritrovando quel pizzico di agonismo in più che in gare equilibrate e difficili può fare la differenza.Per la gara di oggi, Mandelli sconta le assenze solite di Pergreffi, Ponsi e Di Pardo, ai quali si aggiunge lo squalificato Dellavalle; per il resto rosa al completo; resta il solito mezzo dubbio sull’undici di partenza, anche se il mister ha già dato tante indicazioni sul punto. Nell’ipotetico undici di partenza, in assenza di dichiarazioni del mister nel pregara, davanti a Gagno, linea a tre con Caldara, Zaro e Cauz; a centrocampo probabile conferma dello schieramento visto con la Salernitana, vale a dire Magnino, Palumbo, Gerli, Santoro e Cotali; davanti conferma per la coppia Mendes e Caso; il mister scioglierà le riserve come sempre negli ultimi istanti che precedono la gara.Arbitra la partita Massimi di Termoli, al suo primo incrocio con il Modena; con gli stabiesi l’arbitro abruzzese ha invece 7 precedenti, con 2 vittorie, 3 pareggi, e 2 sconfitte.Calcio di inizio alle ore 15.00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, dove scenderanno 191 tifosi gialloblù.