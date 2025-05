Modena, oggi si archivia il campionato con il Cesena al Braglia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Si recupera oggi la 34esima di campionato, rinviata a Pasquetta per la morte di Papa Francesco; la gara di oggi segna la fine del campionato, nel quale ancora tanti verdetti sono attesi e appesi agli ultimi 90’ di gioco. Il Modena ha già ottenuto il suo risultato, la permanenza in serie B e dunque non ha più niente da chiedere al campionato; la gara di oggi, almeno per il Modena, avrà solo valore per le statistiche; non si può dire altrettanto per il Cesena, al quale occorre almeno un punto per ottenere la matematica certezza dell’ottavo posto, ultimo utile per disputare i playoff.

Il Cesena.

guidato dall’ex Mignani, che da allenatore contro il Modena non ha mai perso nei precedenti 4 incroci, con 1 vittoria e 3 pareggi, ha giocato a Modena in 25 occasioni; nei precedenti ci sono 11 vittorie del Modena, 10 pareggi e 4 vittorie del Cesena, che non vince a Modena dal famoso e fatidico playoff di serie B, datato 8 giugno 2014, 1 a 0 con rete di Marilungo; in quella occasione in campo con la maglia del Cesena, guidato da Bisoli, c’era Defrel.L’ultimo precedente a Modena risale al 7 febbraio 2022, era il Modena di Tesser lanciato verso il record delle 14 vittorie consecutive in serie C: in quella occasione finì 1 a 0 per i gialli con la rete di Tremolada.

I romagnoli fuori casa hanno giocato 18 volte conquistando 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte, condite da 18 reti segnate e 26 subite; un cammino da neopromossa, che oggi cerca la ciliegina del pass per i playoff.Il Modena è chiamato ad onorare il finale di campionato e soprattutto la maglia, dopo la contestazione della Montagnani di venerdì sera; servirà una prestazione brillante per chiudere in bellezza il torneo e per riappacificarsi con il pubblico, prima del rompete le righe. Probabilmente per molti della attuale rosa sarà l’addio alla maglia e al pubblico del Braglia; molti giocatori sono in scadenza, e ad oggi senza rinnovo, altri vorrebbero essere ceduti, altri ancora sono in prestito; la palla, al triplice fischio finale, passerà come sempre alla società, a cui spetteranno le scelte per la prossima stagione, a partire dalla guida tecnica, forse quella più importante.Per la partita, Mandelli sconta le assenze di Caldara e Battistella, mentre rientrano a disposizione Mendes e Santoro, che hanno scontato i rispettivi turni di squalifica. Per la formazione, Mandelli ha annunciato i probabili forfait di Di Pardo, Idrissi e Duca, che però sono tra i convocati; probabile la conferma del modulo delle ultime gare, mentre resta da valutare se Mandelli deciderà di dare più spazio a chi magari ha giocato di meno; per cui davanti a Gagno, probabile linea a tre con Dellavalle, Zaro e uno tra Cauz e Pergreffi; a centrocampo probabili Beyuku o Magnino, con Gerli, Santoro e Cotali; davanti Palumbo e Caso a sostegno di Mendes oggi in ballottaggio con Defrel e Gliozzi. Mandelli scioglierà gli ultimi dubbi negli istanti che precedono il calcio di inizio.Arbitra la partita Marinelli di Tivoli, con il quale il Modena ha un pareggio nell’unico incrocio fin qui disputato; il Cesena ha invece 3 precedenti con l’arbitro laziale, con 1 vittoria e 2 pareggi.Calcio di inizio alle ore 20.30 allo stadio Braglia, dove sono validi i biglietti già venduti per la gara del 21 aprile scorso; previsto anche l’arrivo di circa 300 tifosi da Cesena.