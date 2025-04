Modena, Olympius Cup 2025: i sorteggi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Si sono tenuti oggi i sorteggi dell'Olympius Cup 2025 alla presenza di delegati sponsor, delegati del Centro Universitario Sportivo, di Avis, della Protezione Civile, Davide Caliaro del Modena Fc, Elena Viani, l'assessore allo sport Andrea Bortolamasi e l'assessore alle politiche educative e ai rapporti con l'università Federica Venturelli. Oltre ai delegati delle 16 scuole partecipanti.

'È un onore essere accolti nel cuore pulsante della cultura calcistica modenese per parlare di un sogno che per la terza volta è diventando realtà - ha detto Riccardo Dotti, organizzatore e fondatore di Olympius Cup -. Un torneo che nasce dagli studenti per gli studenti che da un'idea si è trasformata in una vera e propria tradizione sportiva di tutta la comunità modenese coinvolgendo oltre, quest'anno 300 giocatori.

Il segreto di Olympius è permettere a ciascuno dei suoi componenti di essere protagonista: videomaker, fotografi, telecronisti, staff, e ragazze, le quali giocano un ruolo fondamentale sia nell'immagine che nell'organizzazione di questa manifestazione sportiva. L'interesse e la collaborazione con il Modena fc ci permette di capire che, evidentemente, qualcosa di grande lo stiamo costruendo. Così come lo testimonia il progetto nazionale al quale ci siamo orgogliosamente affiliati Europeans Students Leauge, il quale permetterà alla finalista di Modena di accedere alle fasi nazionali contro la vincente di altre 6 manifestazioni sportive in tutta Italia'.'Quest'anno Olympius sarà ancora più competitivo passando da 14 a 16 scuole, superando i confini del comune di Modena. Abbiamo infatti coinvolto realtà importanti della provincia come il Ferrari di Maranello, il Marconi di Pavullo ed il primo Levi di Vignola. L'obiettivo che questa realtà si prefigge è quello di coinvolgere tutti gli istituti della provincia. Le partite cominceranno il 22 aprile, alle 20:30, al campo Sanfa di Modena, ed il torneo passerà da calcio a 7 a 11, e per noi sarà un onore vedere accolte le due squadre finaliste nella struttura sportiva del Modena Fc dello Zelocchi l'8 giugno' - chiude Luca Violi, l'altro organizzatore e fondatore di Olympius Cup.