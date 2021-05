Modena, ora inizia la girandola dei playoff

Il Modena chiude il campionato con un roboante pareggio a Verona, sul campo della Virtus per 3 a 3; è la prima volta in questa occasione che i gialli chiudono una gara con questo risultato.Una gara il cui esito era indifferente per la classifica finale del Modena, già matematicamente certo del piazzamento quale migliore quarta dei tre gironi di Lega Pro, mentre il pareggio ha consentito alla Virtus di accedere per la prima volta nella sua storia ai playoff quale undicesima classificata.La regular season ha emesso i suoi verdetti; sale in serie B il Perugia, che sul filo di lana supera il Padova in virtù della migliore differenza reti negli scontri diretti; ai playoff, Padova (che ha di fatto perso il campionato a Modena), SudTirol, Modena, Feralpi, Triestina, Cesena, Matelica, Sanbenedettese, Mantova Virtus Verona.Il regolamento dei playoff è cervellotico e complicato.Al primo turno dei playoff dei gironi di Serie C 2020/2021 partecipano 18 squadre, ovvero quelle classificate dal quinto al decimo posto in classifica nei due gironi in cui non è presente la migliore quarta classificata. Le squadre si affrontano, in gara unica: a) la squadra quinta classificata affronterà la squadra decima classificata del medesimo girone; b) la squadra sesta classificata affronterà la squadra nona classificata del medesimo girone; c) la squadra settima classificata affronterà la squadra ottava classificata del medesimo girone;Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno dei gironi: entrano in tale fase anche le due peggiori quarte e la quinta classifica nel girone in cui non è presente la migliore quarta. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, avrà accesso al secondo Turno Play Off del girone la squadra meglio classificata al termine della regular season.Nel girone B, domenica 9 maggio, si affrontano Triestina-Virtus Verona, Cesena-Mantova, Matelica-Sanbenedettese.Giovedì 12 maggio, nel secondo turno dei Playoff fase dei gironi, entrano in scena le quinte e le quarte classifica; nel girone B, giocheranno le tre vincenti del primo turno, una delle quali affronterà la Feralpisalò.Al playoff Nazionale partecipano dieci squadre, che si sfidano in gare di andata e ritorno; le sei provenienti dai playoff dei gironi, le tre terze classificate nella stagione regolare e infine la migliore quarta classifica della regular season. Gli accoppiamenti vengono definiti dal sorteggio tra le teste di serie (che hanno il diritto di giocare in casa il ritorno della doppia sfida), ovvero le squadre appena entrate nei playoff, e quelle provenienti dalla fase dei gironi.L’andata è in programma domenica 16 maggio, il ritorno giovedì 20 maggio. Il Modena giocherà fuori casa il 16 con ritorno al Braglia, con avversario da definire.Per conoscere l’avversario contro cui il Modena debutterà, occorrerà dunque attendere gli esiti delle gare che si disputeranno giovedì 12 maggio.