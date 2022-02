Modena, ora tocca alla Viterbese: vietato sottovalutare l'avversario

Modena ancora in campo, nel tour de force della Lega Pro di questo incessante e infuocato mese di febbraio.Gialli di scena a Viterbo contro i padroni di casa, reduci dalla vittoria esterna di Grosseto nel turno infrasettimanale.A dispetto della classifica, che vede la Viterbese al quart'ultimo posto a quota 24, i padroni di casa sono oggi una squadra uscita dal mercato di gennaio con diversi innesti che hanno portato nuova linfa e rinforzato l'organico; in casa hanno disputato 13 gare, delle 26 complessive, con 2 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, condite da 14 reti segnate e 23 subite, con conseguente saldo passivo nella differenza reti casalinga.Sulla carta i padroni di casa viaggiano meglio in trasferta che tra le mura amiche (14 punti esterni conquistati a fronte di solo 10 ottenuti in casa), ma restano comunque un avversario temibile da prendere con le molle, specialmente in questa fase del torneo.In un momento delicato del campionato, dove si accumulano tante gare ravvicinate e altri fattori possono incidere sul rendimento delle squadre (ad esempio stanchezza fisica e mentale, rose più o meno corte e dunque assenza o meno di rotazioni), per le squadre di bassa classifica, le motivazioni possono fare la differenza e contribuire a sopperire al gap tecnico; nel caso della gara di domenica, è indubbia, infatti, almeno sulla carta, la differenza molto evidente tra Modena e Viterbese, se non altro per la distanza di punti e di posizione in classifica.Viterbese dunque avversario da non sottovalutare, anzi da affrontare con piglio, determinazione, e mettendo sul campo le certezze, fisiche, atletiche, tecniche, mentali, che il Modena ha messo in mostra, giocando con determinazione, grinta e cattiveria agonistica per l'obiettivo dei tre punti, e soprattutto senza guardare al di là del Secchia; i gialli devono pensare a sè stessi, passo dopo passo, gara per gara, senza ansie, ma giocando con mente libera e con la voglia del risultato, cercando il massimo in ogni gara, una alla volta, anche con pazienza; dare il massimo, poi i conti si faranno alla fine, al momento il campionato non ammette pause.Per la formazione, scontato il modulo, potrebbero cambiare gli interpreti; dietro, il neoacqusito Oukhadda, visto con il Montevarchi, potrebbe avere la maglia da titolare; a centrocampo, Armellino ha scontato la squalifica, da valutare se partirà o meno titolare; solito rebus davanti, dove è sicuro solo Tremolada, per gli altri Tesser riserva le ultime valutazioni solo nelle ultime ore.Calcio di inizio domenica pomeriggio alle 14.30 allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, previsti circa 500 tifosi gialloblù al seguito.