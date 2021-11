Modena ora vola. E il tempo gioca a favore dei Gialli

Modena in formato rullo compressore stende anche la Vis Pesaro e infila la sesta vittoria consecutiva, la ottava nelle ultime 9 partite.Grazie al pareggio (0-0) nel big match tra Reggiana e Cesena, i gialli superano i romagnoli in classifica e si issano al secondo posto, riducendo altresì lo svantaggio verso i granata, che ora sono a soli due punti.I gialli, ben disposti in campo, macinano partita e avversari e solo un rigore generoso consente alla Vis Pesaro di chiudere la prima frazione sul pareggio; Minesso nella ripresa porta avanti i gialli fissando il risultato sul 2 a 1 finale.Sul finire, un po’ di patema accerchia il Modena sulla pressione della Vis, ma i gialli reggono bene, controllano la gara e portano il risultato in porto.Una vittoria importante, che da conto della consapevolezza, del carattere e della maturità che la squadra sta via via acquisendo, seguendo le indicazioni del mister che chiede ai gialli di giocare con coraggio e personalità.I risultati del campo parlano chiaro, e la crescita del Modena è ormai un dato di fatto oggettivo; la squadra probabilmente ha ancora margini di miglioramento, anche perché le tante assenze, ultima quella ieri di Pergreffi uscito per infortunio, hanno fino ad ora costretto Tesser a scelte quasi obbligate; il rientro di tutti gli effettivi, e il recupero degli infortunati, consentirà al mister di poter lavorare con la rosa al completo e di proseguire nel percorso verso la vetta, oggi comunque distante due soli punti.Il campionato è ancora molto lungo e il tempo può giocare, da questo punto di vista, a favore dei gialli.