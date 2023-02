Modena ospita il Cagliari di Ranieri. Debutta il ristorante da 195 euro a testa

Gialli di scena al Braglia nell’anticipo serale, contro la corazzata Cagliari; gli isolani, retrocessi dalla serie A, erano tra le favorite sulla carta per risalire in massima serie, ma al momento non sono ancora decollati. Il ritorno di mister Ranieri, a distanza di trent’anni, subentrato a Liverani non ha ancora dato la scossa necessaria; i sardi sono a quota 32 punti, solo 8 dei quali conquistati fuori casa in 10 gare giocate, frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 4 sconfitte, condite da 9 reti segnate e 11 subite.Il Cagliari ha giocato al Braglia 16 volte, di cui 14 in campionato e tutte in serie B; il bilancio vede 6 vittorie del Modena, 7 pareggi e 1 sola vittoria cagliaritana; l’ultima vittoria del Modena al Braglia è della Longobarda e risale al 14 ottobre 2001, 3 a 0 per il Modena; l’ultima al Braglia invece coincide con l’unica vittoria degli isolani e risale invece al 26 marzo 2016, finì 2 a 1 per i sardi; la sconfitta segnò l’esonero di Crespo, sostituito da Bergodi che però non riuscì ad evitare la retrocessione in serie C; c’è anche una statistica curiosa, che riguarda i due allenatori: Tesser è sempre stato sconfitto negli 8 precedenti incroci con il Cagliari, mentre Ranieri non ha mai perso contro il Modena nei 4 precedenti; ma i numeri, si sa, sono fatti per essere smentiti e questa sera potrebbe essere l’occasione buona.

La gara di oggi è la prima di un miniciclo difficile che attende il Modena (Brescia, Genoa e Reggina a seguire) e sarà fondamentale fare punti per consolidare la classifica e non trovarsi coinvolti nei bassifondi.

I gialli sono chiamati anche a rispondere sul campo dopo l’opaca prova di Terni, e dovranno essere bravi a indirizzare la gara fin dall’inizio sui binari favorevoli; copertura del campo nelle due fasi, difensiva e offensiva, e applicazione tattica, fisica e mentale, per affrontare la partita a testa alta.

Il Modena arriva alla sfida di oggi pressoché al completo: assenti solo Battistella e il neo acquisto Ferrarini che comincerà ad allenarsi con la squadra la prossima settimana.



Tesser sceglierà il 4-3-2-1, i cui interpreti saranno da valutare: ci sono infatti tanti ballottaggi nell’undici titolare; davanti a Gagno linea a quattro con i probabili Coppolaro, Cittadini, Pergreffi e il rientrante Ponsi. A centrocampo sicuro Gerli, mentre ai suoi fianchi probabili Magnino e uno tra Armellino e Poli, con l’incognita Ionita, che stando alle indicazioni di Tesser appare già pronto per giocare dunque non è escluso il suo impiego dall’inizio. Davanti altre incognite; sicuro Falcinelli, apparso in forma, mentre da valutare Diaw e Tremolada, entrambi non al meglio nell’occasione della gara di Terni; in caso, sono pronti Giovannini e Strizzolo, con Bonfanti comunque pronto a fare la sua parte. Come sempre, il mister sceglierà gli undici titolari negli istanti che precedono la gara.



Arbitra Perenzoni di Rovereto: con lui il Modena ha 4 precedenti, con due vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta; il fischietto trentino non ha invece precedenti con il Cagliari.

Calcio di inizio alle ore 20.30 allo stadio Braglia, davanti a circa 9 mila persone; sono stati venduti infatti oltre 3.000 biglietti in prevendita, di cui circa 750 nel settore ospiti.



Sempre stasera alle 19, prima della partita, inaugura ufficialmente la stagione di Club 1912, il ristorante esclusivo allo stadio Braglia da 195 euro a persona, biglietto di Tribuna Autorità compreso. Oggi le proposte dello chef ai sapori di Sardegna: il menù, infatti, cambierà di volta in volta, in base alla regione di provenienza della squadra avversaria dei Canarini.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc