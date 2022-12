Modena ospita il Venezia per continuare a volare

Modena di nuovo in campo al Braglia, a distanza di quasi un mese (l’ultima era stata con il Perugia lo scorso 12 novembre), per continuare a volare e dare continuità alle due esaltanti vittorie esterne delle ultime due giornate.Ospite il Venezia, che in classifica naviga a quota 15 punti in 15 gare, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte, condite da 16 reti segnate e 22 subite; il ruolino di marcia degli ospiti dice però che sono una squadra molto pericolosa in trasferta; su 7 gare esterne giocate, i lagunari hanno conquistato 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, condite da 9 reti segnate e sole 7 subite, per un totale di 11 punti sui 15 totali conquistati; fuori casa i lagunari hanno numeri da grande squadra, con un rendimento superiore a quello casalingo.Il Venezia ha da poco esonerato Javorcic, al suo posto Paolo Vanoli, subentrato lo scorso 7 novembre; con lui in panchina, gli ospiti hanno disputato tre partite, con 1 sconfitta (al debutto) e 2 vittorie consecutive.Quella di oggi sarà dunque una gara difficile, contro un avversario da prendere con le molle, perché gli ospiti sembrano in salute e, come il Modena, sono reduci da due vittorie consecutive; certamente verranno al Braglia a giocare la partita, consapevoli di avere numeri importanti nelle gare esterne.Il Modena, ha però dimostrato di avere un cuore grande, e quando gioca con applicazione tattica, fisica e mentale, coprendo il campo nelle due fasi, è capace di fare risultato positivo contro chiunque e su qualunque campo.La partita di oggi potrà dare altre risposte in questo senso, e magari permettere di consolidare la classifica del Modena, che oggi è più vicino, in termini di punti, alla zona playoff che alla zona playout.

Tra Modena e Venezia ci sono 30 precedenti in campionato a Modena: il primo è datato addirittura 3 novembre 1912, e risale alla prima gara del primo campionato disputato dalla neonata società giallobù; nei 30 precedenti, ci sono 13 vittorie del Modena, 11 pareggi e 6 vittorie del Venezia; l’ultima gara in B risale al 10 ottobre 2004, con successo del Modena per 1 a 0 (rete di Campedelli); l’ultima gara disputata a Modena risale invece al 22 ottobre 2016, campionato di serie C, che vide il successo del Venezia per 2 a 1.



Per la formazione, sicuramente assenti Gargiulo e Battistella, oltre a Diaw, squalificato un turno per l’espulsione rimediata a Ferrara; out anche Coppolaro, alle prese con i postumi dell’influenza patita in settimana (solo panchina per lui), mentre resta in dubbio Bonfanti, che in settimana ha fatto alcuni allenamenti differenziati.



Tesser conferma il modulo ad albero di Natale, visto anche il clima: davanti a Gagno linea a quattro Oukhadda, Silvestri, Pergreffi e Renzetti, anche se Cittadini sgomita per una maglia da titolare, in alternativa a Silvestri; a centrocampo sicuri Gerli e Armellino, rimane il ballottaggio tra Poli e Magnino; davanti, Tremolada e Falcinelli supporteranno Bonfanti; se non dovesse farcela, allora pronto Marsura in trequarti a fianco di Tremolada con Falcinelli punta centrale; come sempre Tesser riserva le scelte definitive negli ultimi istanti che precedono il calcio di inizio.



Arbitra Paterna di Teramo; l’unico precedente con il Modena risale alla gara di Coppa Italia con la Cremonese dello scorso mese di ottobre; il Venezia, in campionato, ha invece due soli precedenti, con un pareggio e una sconfitta, entrambi in serie B.

Calcio di inizio alle 15 allo stadio Braglia, dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni, visto l’andamento della prevendita generato dall’ottimo momento dei canarini.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc