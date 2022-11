Modena ospita Perugia ed è già un match in chiave salvezza

Modena di scena al Braglia oggi, contro i Grifoni del Perugia, in un importante crocevia che sa già di match salvezza.Il Perugia occupa infatti l’ultimo posto della classifica con 7 punti in 12 gare, con due vittorie, 1 pareggio e 9 sconfitte, condite da 8 reti segnati e 19 subite; fuori casa ha giocato 6 volte, conquistando 1 vittoria, e 5 sconfitte, senza mai pareggiare, con uno score di 4 reti segnate e 9 subite.In casa umbra si respirano acque agitate; dopo l’esonero di Castori, gli è subentrato Baldini che dopo tre sole gare, con altrettante sconfitte, si è dimesso ed è stato richiamato Castori, che però al momento non ha invertito la tendenza; a Perugia, da pochi giorni c’è anche un nuovo DS, Renzo Castagnini, che ha già lavorato in passato con Salernitana, Catania, Cosenza, Genoa, Vicenza, Piacenza, Barletta e Brescia, ed è reduce dall’incarico a Palermo, dove, proprio con Baldini in panchina, ha conquistato la promozione in serie B.Ci sono 15 precedenti al Braglia con il Perugia, con 6 vittorie del Modena, 6 pareggi e 3 vittorie del Perugia; l’ultimo precedente al Braglia in serie B risale al 19.4.2016, finì 3 a 0 per i gialloblù con tripletta di Granoche; l’ultima al Braglia è invece datata 1 novembre 2020, campionato di serie C, finì 1 a 0 per il Perugia, che al termine della stagione fu promosso in serie B.I gialli sono reduci da tre gare contro formazioni che navigano nelle zone medio-basse della classifica (Pisa, Palermo e Cittadella) nel corso delle quali hanno raccolto un solo punto; inutile dire che la gara di oggi rappresenta uno snodo fondamentale, con un solo risultato, la vittoria; dopo la sosta, il Modena sarà infatti impegnato in due trasferte consecutive rispettivamente contro Parma e Spal; i tre punti oggi servono come il pane, anche se di fronte arriverà un avversario con l’acqua alla gola e disposto a tutto pur di fare risultato.Il Modena arriva a questa gara con qualche problema, visto che in settimana l’infermeria è stata piuttosto affollata; per la formazione, Tesser come sempre scioglierà gli ultimi dubbi prima del calcio di inizio, anche se le indicazioni della vigilia sembrano condurre verso la conferma del modulo visto a Cittadella per la prima volta, un 3-4-1-2, nel quale probabilmente cambieranno gli interpreti.In porta, davanti a Gagno, probabili Cittadini, Silvestri (in ballottaggio con De Maio) e Pergreffi; sulle fasce comferme per Oukhadda e Azzi, mentre al centro sicuro Gerli, da definire in coppia con chi; la scelta è tra Magnino, Armellino, che in settimana ha avuto qualche acciacco, o il debutto di Poli dall’inizio; davanti, sicuro Tremolada a sostegno di Diaw, (che ha smaltito gli acciacchi) e uno tra Bonfanti e Falcinelli, entrambi alle prese con qualche problema.Arbitra Ghersini di Genova; con lui il Modena ha quattro precedenti, con due sconfitte e due vittorie; il Perugia, con Ghersini, ha invece 19 precedenti, con 7 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte.Calcio di inizio alle 14 in uno stadio Braglia che si annuncia gremito d tifosi gialloblù pronti a spingere il canarino verso il traguardo della vittoria.