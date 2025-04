Modena, padel al Mammut: Severi e Magni protagonisti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il Grande Padel al Mammut di Modena non si ferma neanche durante le feste pasquali. Presso il club di Via Ghiaroni di Modena è andato in scena il torneo pasquale di padel. Il tabellone era diviso in due categorie, gold e silver per coppie miste. Federica Severi e Paolo Magni vincono la categoria Gold, battendo in finale per 6-2 Luisa Reppucci e Roberto Giusti. Silvia Iotti e Davide Vezzadini, invece, si impongono nel raggruppamento Silver prevalendo in finale su Monia Mazzi e Maurizio Carnevali. Tanta gente, appassionati o semplici curiosi, si è recata presso il Mammut di Modena per ammirare momenti di grande padel.