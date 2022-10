Palermo cinico, 2-0 al Modena

Davanti a 11.350 spettatori (di cui oltre 1700 tifosi ospiti in una coloratissima curva neroverde), in un Braglia sotto un sole quasi estivo, il Modena perde la sua seconda partita consecutiva. Una gara, l'undicesima del campionato di serie B, nervosa, che fa emergere molti limiti del Modena, con tanti falli. Molti dubbi, e diversi frutto di ingenuità. Questi ultimi al Modena pesano come oro, perché determinano il risultato parziale e finale. A partire dal primo episodio che mette la partita su un binario che i gialloblù non riusciranno ad invertire.All'ottavo minuto Magnino commette una deludente ingenuità. In area trattenuta evidente sull'avversario, che finisce a terra. Per l'arbitro non ci sono dubbi, senza nemmeno bisogno di ricorrere al Var. La massima punizione viene affidata a Brumori che trasforma con un tiro rasoterra alla destra di Gagno, impegnato nuovamente al 24' con un altro rasoterra parato.

Doppia occasione per Falcinelli che al 34' intercetta un traversone dalla destra si gira ed indirizza verso la porta un tiro troppo alto. Replica dopo 4 minuti. Il Modena ci prova, merita gli applausi del Braglia ma non riesce a chiudere. Nemmeno sul tiro potente ma centrale di Tremolada. Partita nervosa. I falli abbondano. La beffa arriva allo scadere. L'arbitro dispone due minuti di recupero ma al 45' è il tiro di Valente, agevolato da una ingenuità di Azzi che segna il raddoppio Palermo.



Nel secondo tempo il Modena parte forte, con Duca al posto di Magnino. Subito due occasioni. Prima con Diaw e poi da fuori con Gerli. Determinante la straordinaria prestazione di Pigliacelli. Su tutte la parata su tiro di Oukhadda. Il Palermo si compatta sempre più in difesa, cercando di mettere in cassetta il patrimonio di due gol. Obiettivo centrato. Il risultato non cambia ma il Modena, anche se con una sconfitta meritata, esce comunque tra gli applausi di una curva vicina al tutto esaurito



Il tabellino



MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Pergreffi, Silvestri, Azzi; Magnino (46′ Duca), Gerli (76′ Mosti), Armellino (65′ Panada); Tremolada (76′ Giovannini), Falcinelli; Diaw (65′ Marsura). A disp.: Seculin, Ponsi, Cittadini, De Maio, Renzetti, Coppolaro, Poli.

All.: Tesser

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelceauru, Marconi, Devetak (46′ Crivello); Segre (71′ Saric), Gomes (81′ Stulac), Broh; Valente (72′ Bettella), Brunori, Di Mariano (71′ Floriano). A disp.: Massolo, Grotta, Accardi, Lancini, Damiani, Vido, Soleri.

All.: Corini

ARBITRO: sig. Fourneau di Roma

RETI: 8′ Brunori (rig.), 46′ pt Valente



FOTO: Modenacalcio.com