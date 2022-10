Modena-Palermo, oltre 10.000 al Braglia, Tesser: 'Gara durissima'

Oltre agli abbonamenti, per la gara di sabato alle ore 14, al Braglia, tra Modena e Palermo, nel pomeriggio di venerdì erano stati venduti 4724 biglietti di cui 1713 ospiti. Con la curva Montagnan verso il tutto esaurito. Numeri che portano ad oltre 10.000 le presenze previste. Che continueranno ad aumentare considerato che i biglietti (ad esclusione della curva ospiti) continueranno ad essere acquistabili sul sito web modenacalcio.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket fino all’inizio della partita. Sabato biglietteria aperta dalle 11:30 alle 14:30.“Per il Modena è il primo confronto con una neo promossa come noi, ma dopo dieci giornate oramai siamo tutti allenati a questa categoria' - sottolinea Attilio Tesser, allenatore del Modena nella conferenza stampa pre-partita allo stadio Braglia. Sul Palermo Tesser si esprime così: 'La squadra siciliana è stata costruita per essere di qualità e per arrivare alla promozione in 2/3 stagioni: hanno valori tecnici, sarà una gara durissima”.Sl campo c’è attesa per la prima convocazione di Andrea Poli: “Dovrebbe esserci, negli ultimi giorni si è sempre allenato in gruppo”. Non c’è una spiegazione al fatto che i gialloblù hanno vinto o hanno perso.