Il Modena, reduce da un inizio di stagione altalenante, punta a risalire la classifica. I gialloblù, guidati da Bisoli, dovranno sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria che possa rinvigorire il morale della squadra. Nove punti in otto partite in una prima fase del campionato che già doveva dare alcune indicazioni e certezze nell'assetto generale, non sono proprio quel risultato che ci si aspettava alla tredicesima di campionato. Dall'altra parte, il Palermo ha mostrato segnali di crescita nelle ultime partite, cercando di consolidare la propria posizione e puntare a un posto nei playoff.

Nuovi particolari e anticipazioni sulla gara di sabato emergeranno dalla conferenza stampa prepartita dell'allenatore, domani allo stadio Braglia