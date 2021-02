Modena, pareggio e reti bianche a Ravenna

Termina con il pareggio a reti bianche laatteso derby del girone B per la 23esima giornata di serie C.Una partita di notevole intensità in entrambe le frazioni di gioco. Forse più Ravenna pericoloso nel primo tempo con diversi calci d'angolo insidiosi ma sempre neutralizzati da una buona difesa. Il Ravenna rimane in 10 nel secondo tempo per fallo da espulsione ma i gialloblù non riescono ad approfittare nemmeno nell'occasione guadagnata da Tulissi nel recupero finale, protagonista di una conclusione sfortunata. Nemmeno i 5 minuti concessi oltre il novantesimo dall'arbitro sul finale riescono a registrare uno sblocco. Al triplice fischio finale è dunque 0-0 allo stadio Benelli è 0-0Benedetti A. (dal 19' st Esposito G.), Boccaccini M., Codromaz R., Ferretti D. (dal 25' st Sereni M.), Martignago R. (dal 25' st Cesaretti C.), Mokulu B., Papa S., Rocchi L. (dal 45' st Marozzi M.), Shiba C., Tomei M. (P), Zanoni E.. A disposizione: Alari A., Caidi N., Cesaretti C., Esposito G., Fiore C., Mancini S., Marozzi M., Perri M., Raspa M. (P), Sereni M., Tonti A. (P)Bearzotti E., Corradi M. (dal 12' st Tulissi T.), Gerli F., Ingegneri A., Luppi D. (dal 36' st Varutti M.), Mignanelli D., Narciso A. (P), Pergreffi A., Prezioso M. (dal 1' st Muroni M.), Sodinha F. (dal 29' st Mattioli A.), Spagnoli A.. A disposizione: Castiglia L., Chiossi A. (P), Davi G., de Santis I. F., Gagno R. (P), Mattioli A., Muroni M., Scappini S., Tulissi T., Varutti M., Zaro G.al 23' pt Benedetti A. (Ravenna), al 39' pt Mokulu B. (Ravenna), al 9' st Shiba C. (Ravenna), al 27' st Rocchi L. (Ravenna), al 44' st Codromaz R. (Ravenna) al 42' pt Prezioso M. (Modena), al 15' st Bearzotti E. (Modena), al 39' st Mignanelli D. (Modena).Foto: Fiocchi - Modena FC