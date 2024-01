Modena-Parma, oltre 2000 biglietti settore ospiti. Bianco prudente: 'Sfida difficile, ma non impossibile'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La vendita del settore ospiti chiusa oggi alle ore 19, ha registrato 2.094 tagliandi su un totale di 4.457 biglietti venduti. A questa, per il calcolo degli spettatori totali paganti, vanno aggiunti i quasi 6000 abbonati. Il numero degli spettatori paganti aumenterà nelle prossime ore. I tagliandi per gli altri settori potranno essere acquistati online (www.modenacalcio.vivaticket.it ), nelle ricevitorie autorizzate Vivaticket e dalle ore 11.30 di domani (fino alle h.14.30) presso la biglietteria dello stadio.Numeri che danno l'idea anche di una partita molto attesa e ad alta carica emotiva sulla squadra in cerca di riscatto dopo un periodo non facile. Nel merito mister Paolo Bianco oggi, nel pre partita, è stato prudente e realista. Nel video la sintesi della conferenza stampa di oggi allo stadio BragliaTante anche le persone che saranno allo stadio in funzione delle iniziative collaterali previste. Tra queste L'acqua è vita il nuovo progetto di Rock No War Odv, sostenuto dal Modena Calcio, per raggiungere i luoghi del mondo dove un pozzo o un sistema idrico fanno la differenza in termini di sopravvivenza.