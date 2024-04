Modena perde a Civitanova gara1 playoff quinto posto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Modena comincia il match col sestetto composto da Bruno-Sapozhkov in diagonale principale, Rinaldi-Davyskiba in banda, Sanguinetti-Brehme al centro e Federici libero.Civitanova schiera De Cecco al palleggio, Lagumdzija opposto, Nikolov-Bottolo martelli, Chinenyeze-Anzani centrali e Balaso libero.I padroni di casa partono forte, 7-3 con attacco vincente di Nikolov e timeout Modena. La formazione di Giuliani reagisce e ritrova l’equilibrio con la pipe di Davyskiba, 13-13 e timeout Civitanova. Nel finale di set, però, la Lube prende il largo con Anzani protagonista: primo tempo per il 20-15 e muro finale per il 25-20 con cui la squadra di Blengini porta a casa il primo parziale.Equilibrio in avvio di secondo set, primo tempo di Sanguinetti e 5-5 dopo gli scambi iniziali. Un doppio muro subito da Sapozhkov, prima di Lagumdzija e poi di Nikolov, permettono a Civitanova di passare in vantaggio, 11-8.

La Lube allunga ulteriormente, attacco vincente di Nikolov per il 18-13 e timeout Modena. L’ace di Stankovic, subentrato a Brehme, riavvicina i gialloblù, 19-17 e timeout Civitanova. La squadra di casa mantiene alto il livello di attenzione e con il punto finale di Bottolo conquista anche il secondo set, 25-19 e 2-0.



Modena inizia molto bene nel terzo parziale, due ace di Sanguinetti e 0-6 per i gialloblù. La compagine di Giuliani continua a spingere forte, primo tempo di Stankovic e 4-12. Modena insiste senza mollare di un centimetro, Davyskiba a segno e 8-20. La battuta di Lagumdzija in rete conclude un parziale senza storia, 10-25 e 2-1.



Civitanova reagisce subito all’inizio del quarto set, muro di Anzani su Sanguinetti e 8-5. Modena non ci sta e ribatte colpo su colpo, ace di Rinaldi e 10-10. Si lotta su ogni pallone, pipe di Davyskiba e 19-17. I padroni di casa alzano però la voce, ace di Motzo e 22-17. Civitanova mantiene il proprio vantaggio, sfrutta l’errore di Davyskiba in battuta e vince set 25-22 e match 3-1.



Domenica prossimo match, al PalaPanini (ore 18) arriva Cisterna.





Foto: Modena Volley