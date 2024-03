Modena perde la maratona di Gara 2 Playoff con Trento

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Questa Valsa Group Modena - Itas Trentino 2-3 (22-25, 28-26, 25-15, 19-25, 13-15)

Valsa Group Modena: Mossa De Rezende 2, Juantorena 17, Stankovic 2, Davyskiba 21, Rinaldi 16, Sanguinetti 7, Boninfante, Gollini (L), Sapozhkov 1, Brehme 12. N.E. Pinali G., Pinali R., Sighinolfi, Federici (L). All. Giuliani.

Itas Trentino: Acquarone 1, Lavia 16, Kozamernik 8, Rychlicki 15, Michieletto 20, Podrascanin 9, Nelli, Cavuto, Magalini 4, Laurenzano (L), Garcia. N.E. D'Heer, Berger, Pace (L). All. Soli.

ARBITRI: Zavater, Vagni. NOTE - durata set: 30', 34', 27', 29', 20'; tot: 140'.

Spettatori: 3.847. MVP: Daniele Lavia (Itas Trentino)

Le formazioniDavanti agli oltre 3800 spettatori presenti al PalaPanini, Modena parte col sestetto composto da Bruno-Davyskiba in diagonale principale, Juantorena-Rinaldi di banda, Stankovic-Sanguinetti al centro con Gollini libero.Trento risponde con Acquarone-Rychlicki, martelli Michieletto-Lavia, centrali Podrascanin-Kozamernik e libero Laurenzano.La garaLa formazione ospite inizia meglio, 3-6 con pallonetto vincente di Lavia e timeout Modena.

I gialloblù reagiscono subito e ristabiliscono la parità con il mani out realizzato da Juantorena, 11-11 e timeout Trento. Il match prosegue sul filo dell’equilibrio, si lotta punto a punto: ace di Rinaldi e 16-17. Modena non molla di un centimetro, mani out Davyskiba e 21-21. Trento mantiene però alta la concentrazione e conquista 25-22 il primo set con l’attacco di Podrascanin a segno.



Avvio di secondo parziale favorevole a Modena, primo tempo di Stankovic e 8-6. Trento alza la voce e con l’ace di Michieletto si porta avanti 12-15 costringendo Giuliani a chiamare timeout. Modena non ci sta e con l’attacco vincente di Rinaldi si riavvicina nuovamente alla squadra di Soli, 14-15 e timeout Trento. Si continua punto a punto, ancora Rinaldi e 20-19 nella bolgia del PalaPanini. La conclusione del set è incandescente, ma alla fine è Modena a gioire: primo tempo di Brehme e invasione di Acquarone, 28-26 e 1-1.







Modena parte subito forte nel terzo parziale, 3-0 con due muri consecutivi di Brehme e timeout Trento. I canarini insistono con un Brehme veramente scatenato, 8-2 e altro timeout Trento. L’ace di Davyskiba permette ai gialloblù di aumentare ulteriormente il proprio vantaggio, 13-4. Modena mantiene alto il livello di attenzione e concentrazione fino alla fine, l’ace di Sanguinetti regala alla compagine di Giuliani il 25-15 e il 2-1 nel computo dei parziali.



Equilibrio ad inizio quarto set: mani out Davyskiba e 4-4 dopo i primi scambi. Trento prova l’allungo con Michieletto, 10-13 e timeout Modena. I padroni di casa però non mollano, muro di Brehme per il 15-18 e timeout Trento. La squadra di Soli si dimostra solida a muro, ma non solo: Trento mantiene il proprio vantaggio e ottiene il quarto set 19-25, errore di Davyskiba in battuta e tie-break al PalaPanini. Prevale l’equilibrio anche all’inizio del quinto e decisivo set: primo tempo di Sanguinetti e 6-5. Al cambio campo, è 8-7 per Modena con Juantorena a segno in attacco. L’attacco di Davyskiba mantiene Modena avanti, 11-9 e timeout Trento. Rychlicki e Michieletto salgono in cattedra e regalano agli ospiti la vittoria, 13-15 e 3-2 in gara 2. Domenica alle ore 17 è in programma gara 3 a Trento.