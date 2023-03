Modena-Pisa, match a rischio: attesi 1800 tifosi toscani

'Si tratta di un incontro di cartello con qualificato profilo di rischio, dove sono attesi oltre 1800 tifosi ospiti, per il quale il Questore Burdese ha chiesto a tutti gli Uffici e Comandi interessati di profondere il massimo sforzo operativo in termini di prevenzione - spiega la questura -. Il dispositivo prevede il dispiegamento di servizi a medio e lungo raggio ed il controllo dall’alto garantito da un elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato'.In città sono previsti sbarramenti della forza pubblica a ridosso dello stadio per garantire la separazione dei flussi, oltre a servizi dinamici e in generale di rafforzamento dei presidi di vigilanza, anche presso le sedi di ritiro delle Squadre.L’uscita autostradale consigliata per la tifoseria ospite, che raggiungerà Modena a bordo di mezzi su gomma, è quella di Modena Nord, ove stazioneranno pattuglie pronte a scortare i tifosi fino allo stadio. Previsto anche un presidio della Polizia Stradale al casello di Modena Sud sulla A1, mentre un dispositivo rafforzato della Polizia Ferroviaria sorveglierà arrivi e partenze dei tifosi ospiti presso la Stazione dei treni di piazza Dante.Già da oggi in piazza Tien An Men è vietata la sosta in una porzione del piazzale, che è stata riservata alla sosta dei mezzi ingombranti per le riprese delle emittenti televisive e dell’apparato utilizzato per il Var. Dal mattino di domani sarà vietata la sosta in piazza Tien An Men, in viale Monte Kosica e viale Montecuccoli. Nel corso della mattinata, inoltre, la stessa piazza, viale Monte Kosica, nel tratto da via Fontanelli a piazzale Tien An Men, viale Montecuccoli, via Fontanelli e via Paolucci (a partire dalla rotatoria di via Breda) saranno chiuse al transito.